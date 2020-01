Der Pulk der Fotografen bringt sich in Stellung, wenn die Wagen vorfahren. Schaulustige und Securityleute säumen die Straße, Kameras klicken. Aber nein, hier liegt kein roter Teppich, das ist nicht die Oscar-Gala, sondern New York, Centrale Street. Wenn Harvey Weinstein den Südeingang zum Art-Deco-Gebäude des State Supreme Court betritt, herrscht gespannte Aufmerksamkeit.

Am Mittwoch, dem Tag der Eröffnungsplädoyers, versucht der Angeklagte es erstmals ohne Rollator. Der 67-Jährige ist nach einer Rückenoperation schlecht zu Fuß, er strauchelt am Ende der Treppe. Sein Publizist Juda Engelmayer stützt ihn, ein anderer Begleiter trägt die Gehhilfe mit den gelben Puffer-Tennisbällen.

Bisher hatte Weinstein die Gehhilfe immer benutzt, wenn er ins Gericht kam, jeden Tag seit Eröffnung des Vergewaltigungsprozesses gegen den ehemals mächtigen Filmproduzenten am 6. Januar. Meist war der wackelige, sichtlich gealterte Mann mit dem narbigen, müden Gesicht auf den Treppenstufen ein wenig gestolpert, meist hatte seine hochgewachsene Chefverteidigerin Donna Rotunno ihn untergehakt, jene Staranwältin aus Chicago, deren Designer-Outfit – Chanel, Salvatore Ferragamo, Stilettos – ebenso in den Gazetten diskutiert wird wie ihre Kreuzverhörtechnik.

Rotunno hat Dutzende wegen sexueller Gewalt angeklagte Männer verteidigt, fast immer erfolgreich. Ihre Gegenspielerin ist ebenfalls eine Frau: Chefanklägerin Joan Illuzzi-Orbon.

Die Frage, ob er an einen fairen Prozess glaubt, bejaht Harvey Weinstein diesmal: „Ich habe gute Anwälte“. Auch im Flur des Gebäudes klicken die Kameras, dann verschwindet er mit seiner Entourage im Saal. Die Kameras müssen draußen bleiben, auch Handys dürfen nicht benutzt werden, Richter James Burke achtet streng auf die Einhaltung der Regeln.

Manche Sender lassen Abschriften der Plädoyers von Schauspielern lesen

Gleich am zweiten Prozesstag hatte er den Angeklagten harsch zurechtgewiesen, als der auf seinem Mobiltelefon herumtippte: Ob er wirklich riskieren wolle, den Rest seines Lebens hinter Gittern zu verbringen? Worauf die Verteidigung die Absetzung des Richters beantragte, wegen „voreingenommener und aufrührerischer Kommentare“. Abgelehnt. Ein Vorgeschmack auf Stil und Ton des für gut zwei Monate veranschlagten Verfahrens.

Während viele US-Sender das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump live übertragen, kann die Öffentlichkeit den Weinstein-Prozess nur zeitversetzt wahrnehmen. Die akkreditierten Medienvertreter schreiben mit berichten draußen vor der Tür. Der Sender Court TV, der rund um die Uhr ausschließlich über US-Prozesse berichtet, lässt Abschriften der Plädoyers, Zeugenaussagen und Wortwechsel von Schauspielern verlesen, zeigt dazu Fotos der Protagonisten und kolorierte Zeichnungen vom Geschehen im Saal. Im Film heißt das Re-Enactment: Man ist fast live dabei.

Auf dem Monitor neben der Richterbank: Fotos der mutmaßlichen Opfer

Zum Beispiel, als die stellvertretende Staatsanwältin Meghan Hast bei ihrer Powerpoint-Präsentation auf Weinstein zeigt. „Dieser Mann hier war nicht nur ein Titan in Hollywood. Er war ein Vergewaltiger, der Frauen sexuell missbraucht hat, wenn sie sich weigerten, sich seinen Wünschen zu fügen, und der dann seine Macht nutzte, damit sie schweigen. Endlich werden ihre Stimmen gehört.“

Ja, es geht um Vergewaltigung. Um sexuelle Gewalt in zwei konkreten Fällen. Im Frühjahr 2013 soll Weinstein die Schauspiel-Aspiranten Jessica Mann in einem Hotel in der Lexikon Avenue vergewaltigt haben, der Name der Klägerin wurde am Mittwoch bekannt. 2006 soll der 135-Kilo-Mann außerdem die zierliche Mimi Haleyi, Produktionsassistentin bei der Weinstein Company, zum Oralverkehr gezwungen haben.

Auf dem großen Monitor neben der Richterbank zeigt Meghan Hast den Geschworenen Fotos der Klägerinnen, der mutmaßlichen Tatorte und vier weiterer Frauen, die im Zeugenstand aussagen werden, darunter die „Sopranos“-Schauspielerin Annabella Sciorra. Hast wird konkret, schildert minutiös, was Sciorra 1993 widerfahren sein soll.

Ein Treffen in einer Bar in Lower Manhattan, Weinstein stellt ihr einen Wagen für die Heimfahrt zur Verfügung. Als Sciorra, schon im Nachthemd, zu Bett gehen will, klingelt Weinstein, verschafft sich Zugang, überwältigt sie. Keine Besetzungscouch im Firmenbüro, kein Ausnutzen beruflicher Situationen bei Geschäftstreffen oder im Hotelzimmer, keine „Gefälligkeit“ mit Karriereversprechen, sondern brutale Gewalt im Schutzraum der eigenen vier Wände.

Am Tag der Eröffnungsplädoyers kommt Harvey Weinstein (M.) erstmals ohne Gehhilfe ins Gericht. Hinter ihm Chefverteidigerin Donna... Foto: AFP

Der Fall ist verjährt. Meghan Hast stellt ihn dennoch zu Beginn ihres Plädoyers, denn die Anklage will ein Muster nachweisen, das Porträt eines Wiederholungstäters zeichnen. Im Weinstein-Prozess geht es um Bilder, um die Macht der Bilder im Kopf. Um traumatisierte Frauen, die auf ein halbwegs normales Weiterleben hofften, weshalb sie die Bilder verdrängten und schwiegen. Um einen gebrechlichen Mann mit Gehhilfe, der sich selber als Opfer sieht. Um Beweise und Gegenbeweise, ob die Bilder Realität zeigen oder Fiktion.

Weinstein und seine Anwälte sagen, der Sex sei in allen Fällen einvernehmlich gewesen. Donna Rotunnos Kanzleipartner Damon Cheronis verwahrt sich zudem gegen die Manipulation mittels Bildern, etwa wenn Meghan Hast pünktlich zum Auftakt des Trump-Impeachments ein Foto von Weinstein mit Bill Clinton zeigt, der sich wegen einer Affäre ebenfalls einem Impeachment stellen musste. Gegenrede: Das Foto zeige die Machtnähe, die der Angeklagte demonstrativ bei seinen Opfern ins Spiel brachte und sie strategisch ausnutzte.

Die Verteidigung zitiert Mails der Anklägerinnen: Es habe sich um Liebesbeziehungen gehandelt

Cheronis hält den Bildern auch Texte entgegen. Er zitiert eine Mail von Jessica Mann vom September 2013: „Du fehlst mir, großer Kerl“. Und vom Februar 2017: „Ich liebe dich ... aber ich hasse es, mich wie ein booty call zu fühlen.“ „Booty call“, so heißt eine Telefonverabredung zum schnellen Sex. Schon am Vortag hatte Cheronis angekündigt, die Verteidigung werde mit „Dutzenden und Dutzenden und Dutzenden und Dutzenden“ von Mails und Textnachrichten beweisen, dass es sich um Liebesbeziehungen gehandelt habe.

Zum Kampf um die Bilder gesellt sich der Kampf um Worte, um Stimmungsmache und Sprachregelung. „Sexual predator“, der gängige Begriff für Sexualstraftäter weckt Monster-Fantasien. Ein predator ist ein Raubtier, gierig nach Beute.