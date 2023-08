Rammstein und die Gerüchte um ein Ende der Band Weiter, immer weiter

Als im Frühjahr vergangenen Jahres Rammstein ihr Album „Zeit“ veröffentlichten, vermuteten manche, dieses könne ihr Abschiedsalbum sein, die Band würde sich bald auflösen. Zu viel Zeit hatten Rammstein für „Zeit“ verstreichen lassen, acht Jahre, im Pop eine Ewigkeit.

Aussagen des Rammstein-Gitarristen Richard Kruspe vor der „Zeit“-Veröffentlichung deuteten ebenfalls darauf hin, dass es Zeit sei. In der Musikzeitschrift „Metal Hammer“ sagte er: „Es ist nur ein Gefühl – ich kann mich täuschen, aber momentan denke ich, dass es für Rammstein die letzte Gelegenheit ist, noch eine Platte aufzunehmen.“ Und für den „Zeit“-Titelsong schrieb Till Lindemann dann in verquast-raunender Manier solche Zeilen: „Nach uns wird es vorher geben, aus der Jugend wird schon Not.“ Oder: „Dem Ende treiben wir entgegen, keine Rast, nur vorwärtsstreben.“

Rammstein gibt es weiterhin. Auf die „Zeit“-Tour 2022 folgte 2023 die große Europa-Tour – und jene hinlänglich bekannten Turbulenzen um Till Lindemann seit dem ersten Konzert Ende Mai in Vilnius. Die Frage nach einer Auflösung stellt sich im Grunde noch viel dringlicher, doch die Tour entwickelt sich zu einer Never-ending-Story. Nach dem dritten Brüsseler Konzert an diesem Samstag gibt es Konzerte im September in Oslo und Stockholm, im Oktober zwei in Luxemburg, im November noch einmal in Schweden, am 24. Februar 2024 im belgischen Gent. Nach Auflösung sieht das nicht aus. Zumal Rammstein 2024 ihr 30-jähriges Jubiläum begehen.

Und Stand der anderen Dinge: Zu dem von ihr eingeleiteten Ermittlungsverfahren gegen Lindemann und den Strafanzeigen Dritter schweigt sich die Staatsanwaltschaft aus. Es gebe diesbezüglich „keinen neuen mitteilungsfähigen Sachstand“, wie es auf Anfrage heißt. Keine der Frauen, die an die Öffentlichkeit gegangen sind und von ihren Erfahrungen mit Lindemann berichtet haben, hat bisher Strafanzeige gestellt.

Und wie es in ihrem inneren Gefüge aussieht, wie die Atmosphäre ist, hält die Band nachvollziehbarerweise unter Verschluss. Insofern scheint für Rammstein die Oliver-Kahn-Devise zu gelten: weiter, immer weiter. Oder, mit Lindemann gesprochen: Keine Rast, nur Vorwärtsstreben.