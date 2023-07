RBB-Verwaltungsratschef „Die Schlesinger-Dimensionen sind vorbei“

Herr Ehlers, der Verwaltungsrat des Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) hat am Dienstag beschlossen, die juristische Untersuchung der Vorgänge im RBB durch die Kanzlei Lutz Abel nach einjähriger Dauer nicht fortzusetzen. Warum?

Letztlich war es ein Bündel von Überlegungen. Zu Beginn der Arbeit von Lutz Abel war Patricia Schlesinger noch im Amt. Zuerst war es die Intention, die Vorwürfe zu entkräften.

Das hat sich allerdings erledigt, als der RBB mit einer Vielzahl von Fragen konfrontiert wurde. Die damaligen Gremien standen damals unter starkem Aufklärungszwang. Auch weil der RBB damals nicht so gut aufgestellt war wie es jetzt mit Compliance-Beauftragter, Innenrevision und Ombudsfrau wurde in der Hektik der Zeit die Kanzlei Lutz Abel beauftragt.

Heute benötigen wir eine Kanzlei wie Lutz Abel nicht mehr in dem Maße wie vor einem Jahr. Eine hohe Rolle spielt zudem das Kostenargument. Wir fürchten, dass die weitere Arbeit mehr Geld kostet, als für uns Nutzen herauskommt, vor allem, weil wir jetzt andere Instrumente zur Verfügung haben.

Anders gesagt: Man hätte es seinerzeit anders machen sollen?

Ich erlaube mir kein Urteil, ob das damals so richtig gewesen ist oder nicht. Aber aus heutiger Sicht würde man eine solche Beauftragung nicht mehr vornehmen.

Was war falsch an der Aufgabenstellung?

Was fehlte, war die Konzentration auf die übergeordneten Fragen. Letztendlich wurde fast alles in die Hand genommen, statt zu fragen, ob wir wirklich jedes Badesalz-Geschenk untersuchen müssen, um uns für die Zukunft besser aufzustellen.

Zur Person Benjamin Ehlers ist Vorsitzender des achtköpfigen RBB-Verwaltungsrates. © rbb/Oliver Ziebe Der Jurist Benjamin Ehlers wurde am 20. April zum neuen Vorsitzenden des RBB-Verwaltungsrates gewählt. Ehlers ist Fachanwalt für Steuerrecht sowie für Handels- und Gesellschaftsrecht. Der Verwaltungsrat berät und überwacht die Geschäftsführung des Senders, in besondere in finanziellen Angelegenheiten und ist neben dem Rundfunkrat das zweite Kontrollgremium des RBB.

Zu welchem Ergebnis kommt die juristische Aufarbeitung mit Blick auf das Verhalten von Ex-Intendantin Patricia Schlesinger?

Zuerst einmal handelt es sich weniger um ein Gutachten als einen Zwischenbericht über den Stand der Arbeit. Zwei Themenkomplexe wurden dabei halbwegs abgearbeitet, bei fünf Komplexen – und das sind eher die größeren – herrscht weiter hoher Aufklärungsbedarf. Dort hätte Lutz Abel noch viele Unterlagen sehen und Personen befragen wollen. Damit würde die Kanzlei jedoch nicht vor Jahresende fertig. Und wir wissen nicht einmal, was wir dann noch bekommen würden.

Also gehört der Komplex mit den Compliance-Vorwürfen gegen Patricia Schlesinger zu den fünf noch ungeklärten Bereichen?

Nein, laut Lutz Abel ist dieser Bereich im Wesentlichen abgeschlossen.

Mit welchem Ergebnis?

Das geht aus dem Zwischenbericht nicht hervor. Dort steht nur, dass man die Komplexe Abendessen und Compliance halbwegs untersucht habe. Ich erwarte, dass uns Lutz Abel die Unterlagen dazu in Kürze übergibt.

Und diese Ergebnisse könnten dabei helfen, die fristlose Kündigung der ehemaligen RBB-Intendantin gerichtsfest zu machen?

Das kommt auf die Unterlagen an, die bei Lutz Abel liegen. Diese Unterlagen – wir reden dabei von der Handakte, obwohl es sich zumeist um elektronische Dateien handeln dürfte – müssen wir erst einmal kennenlernen, um daraus Schlüsse ziehen zu können.

Wir haben uns die Frage gestellt: Welches Geld wollen wir ausgeben, um welches Ergebnis zu bekommen? Benjamin Ehlers, Vorsitzender des RBB-Verwaltungsrates

Zu fünf von sieben Themenfeldern kann Lutz Abel keine Ergebnisse vorlegen. Wo liegen die Probleme?

Auch dazu kann ich nichts sagen, da ich die Unterlagen noch nicht kenne.

Um es besser zu verstehen: Dem Verwaltungsrat wurde am 30. Juni von Lutz Abel ein Bericht übergeben. Nun klingt es so, als ob es sich dabei nur um ein sehr kurzes Dokument mit nur sehr wenigen Antworten handelt.

Es ist tatsächlich nur eine Beschreibung der Arbeit. Es sind nicht die Ergebnisse. Darum haben wir uns die Frage gestellt, welches Geld wollen wir ausgeben, um welches Ergebnis zu bekommen?

Welche Leistungen wurden denn im Vertrag mit der Kanzlei festgelegt? Werden Sie am Ende etwas bekommen, mit dem Sie handfest etwas anfangen können?

Was herumkommen muss, ist tatsächlich die sogenannte Handakte mit den internen Arbeitsergebnissen von Lutz Abel. Die wir aber noch nicht kennen. Und unsere Hoffnung ist schon, dass darin Dinge enthalten sind, die uns weiterhelfen. Wir sind mit Lutz Abel im Gespräch, wann es eine Übergabe der Unterlagen geben wird.

Interims-Intendantin Katrin Vernau hat gesagt, dass das Gutachten wenig Neues enthält. Ist das auch Ihr Kenntnisstand?

Ja, weil es kein Gutachten ist.

Interims-Intendantin Katrin Vernau (links) gratuliert ihrer Nachfolgerin Ulrike Demmer nach deren Wahl. Ihren neuen Posten will Demmer am 15. September antreten. © dpa/Monika Skolimowska

Katrin Vernau hat auch gesagt, dass die Krise des RBB beendet sei. Teilen Sie ihren Optimismus?

Ob die Krise komplett überwunden ist, kann ich nicht beurteilen. Für den neu gewählten Verwaltungsrat habe ich den Eindruck, dass er sich gut zusammengefunden hat. Wir hatten zwei gute Arbeitssitzungen, in der mit einem hohen Grad an Professionalität sehr kollegial von allen mitgearbeitet wird. Ich habe auch den Eindruck, dass im Rundfunkrat der gute Wille vorherrscht. Und ich bin optimistisch, dass dies mit Ulrike Demmer als neuer Intendantin einen guten Weg gehen wird.

Die Krise umfasst aber auch die schwierige finanzielle Lage des Senders. Wie ist es denn um diese bestellt?

Das von Interimsintendantin Katrin Vernau auf den Weg gebrachte Sparpakete von 49,2 Millionen Euro war notwendig. Ich glaube, dass es gelingen kann, aber wir haben noch nicht Sylvester 2024. Positiv für den RBB ist, dass es im Sendegebiet Zuzug gibt und die Beitragseinnahmen damit tendenziell leicht steigen. Das Thema Sparsamkeit wird aber auch darüber hinaus relevant sein.

Das Thema Sparsamkeit wird aber auch darüber hinaus relevant sein. RBB-Verwaltungsrat Benjamin Ehlers

Zu Ihren Schwerpunkten als Anwalt gehört das Insolvenzrecht. Wie nah hat die Amtsführung von Patricia Schlesinger den RBB an den Rand des Bankrotts gebracht?

Die Situation ist jedenfalls so herausfordernd, dass dieses Sparpaket notwendig wurde. Aus der Höhe lässt sich ableiten, dass in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen wurden, die nicht klug waren – auch wenn der RBB laut Staatsvertrag nicht in Insolvenz geraten kann.

Welche gestalterischen Möglichkeiten hat Ulrike Demmer vor diesem Hintergrund als neue Intendantin des RBB?

Sie hat dann Handlungsmöglichkeiten, wenn wir über den RBB hinaus auf die Reformanstrengungen in der ARD gucken. Dort ist geplant, Aufgaben wenn möglich zu bündeln …

… Sie sprechen von den geplanten Kompetenzzentren …

… damit gibt es die Hoffnung, dass für die einzelnen Sender Freiräume für regionale Aufgaben geschaffen werden. Aber auch im technischen Bereich gibt es da Möglichkeiten für weitere Kooperationen. Diese Pläne müssen konsequent umgesetzt werden. Da ist sehr viel Kleinarbeit zu machen. Ulrike Demmer kann da als Intendantin die großen Linien vorgeben, aber ohne ein Team funktioniert so etwas nicht.

Ist denn der Vertrag mit Ulrike Demmer unter Dach und Fach?

Die Tinte ist noch nicht trocken, aber wir sind in guten Gesprächen.

Unter anderem über das Gehalt vermutlich. Befindet sich das am oberen oder am unteren Ende des Gehaltskorridors von 180.000 bis 250.000 Euro?

Wir werden geeignete Formen finden, das Gehalt zu kommunizieren.

Die Tariftabelle des RBB auf eine Beamtentabelle sofort herunterzusetzen, halte ich für nicht durchsetzbar und auch nicht für klug. Jurist Benjamin Ehlers als Vorsitzender des RBB-Verwaltungsrates.

Aber einen Korridor wird es geben?

Der Korridor spielt selbstverständlich eine Rolle. Aber am Ende wird eine sehr konkrete Zahl im Vertrag steht, die ich heute noch nicht kommunizieren kann.

Von Belegschaftsvertretern wurde moniert, dass durch diese Begrenzung der aus deren Sicht beste Bewerber – RB-Programmchef Jan Weyrauch – am Ende doch nicht angetreten ist, weil er andere Gehaltsvorstellungen hatte?

Ich nehme diese Kritik zur Kenntnis. Ich halte das, was die Mehrheit des Verwaltungsrates für richtig gehalten hat, weiterhin für richtig.

In welcher Form wurde der Gehaltskorridor mit dem Rundfunkrat abgesprochen?

Bislang fand erst die Wahl durch den Rundfunkrat statt, der Verwaltungsrat hat danach über den Vertrag verhandelt. Er war also in der schwächeren Rolle, dass er mitunter sehr hohe Gehaltswünsche akzeptieren musste. Der neue gewählte Verwaltungsrat hat sich die Frage gestellt, was wir für angemessen halten.

So entstand der Gehaltskorridor. Und wir fanden es fairer, das vorher zu kommunizieren, um zu verhindern, dass jemand nach der Wahl mit einem Gehaltswunsch zu uns kommt, der wesentlich außerhalb dieses Korridors liegt. Das Signal war: Die Schlesinger-Dimensionen sind vorbei, Ihr müsst mit einer spürbaren Absenkung rechnen, überlegt Euch, ob Ihr dafür arbeiten wollt oder nicht.

Einen Gehaltsdeckel wird es auch für andere Leitungspersonen geben. Soll sich der RBB aber auch bei Redakteuren, der Technik, und der Verwaltung am öffentlichen Dienst orientieren?

Das ist nicht unsere Baustelle. Der Verwaltungsrat schließt den Vertrag mit der Intendantin, und wir müssen bei Vertragsabschlüssen für Direktoren und außertariflich bezahlten Mitarbeitern zustimmen. Das gilt auch für einen neuen Tarifvertrag. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass die Tarife der Mitarbeitenden gesenkt werden. Die Tariftabelle des RBB auf eine Beamtentabelle sofort herunterzusetzen, halte ich für nicht durchsetzbar und auch nicht für klug.

Wieweit haben geringe Gehälter für die Senderspitze Vorbildcharakter für die ARD?

Im Kreis der Verwaltungsratsvorsitzenden wird zur Kenntnis genommen, was wir im RBB diskutieren. Und einige teilen unsere Grundauffassung, dass insbesondere das Spitzenpersonal nicht mehr so wie heute bezahlt werden kann.