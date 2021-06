Stiftungspräsident Hermann Parzinger sagt, es gebe zu wenig Geld für die Programmarbeit. 2020 belief sich der Ausstellungsetat für 19 Museen auf 4,6 Millionen Euro. Stimmen Sie zu?

Ich wäre die Letzte, die nicht mehr Geld für die Kultur begrüßen würde. Allein in meiner siebenjährigen Amtszeit sind die jährlichen Bundesmittel für die Stiftung um 43,6 Millionen Euro gestiegen, um ein sattes Drittel. Es kann also nicht nur am Geld liegen. Es hindert die Häuser ja auch niemand daran, mehr Drittmittel von außen einzuwerben. Andere Museen sind damit sehr erfolgreich.

Die Unselbständigkeit und mangelnde Publikumsattraktivität der Museen war doch schon Ausgangspunkt der Evaluation ab 2018. Jetzt folgt wieder eine „Road Map“, wann geht die Reise denn endlich los?

Seit Beauftragung des Wissenschaftsrats sind wir zielstrebig auf dem Weg. Ich habe immer gesagt, dass eine solche Reform mehrere Jahre Zeit in Anspruch nimmt. Nun haben wir nach weniger als einem Jahr in der Reformkommission die wichtigsten Weichen für eine neue Struktur gestellt, die zu mehr Beweglichkeit führen soll.

Bei der Umsetzung müssen viele mitgenommen werden: Im Stiftungsrat z. B. sitzen neben dem Bund 16 Bundesländer, die wesentlich mitentscheiden. Und es gab ja nicht nur die Gründung 1957, sondern auch die ausdrückliche Würdigung im Einigungsvertrag nach der langen Teilung der Kunstschätze in Ost und West. Dazu kam 1992 das Nachwende-Abkommen über die gemeinsame Finanzierung, das Helmut Kohl und die 16 damaligen Ministerpräsidenten unterschrieben haben. xx

Jetzt müssen Gesetze geändert werden. Das kann nur das Parlament, nicht die Reformkommission. Wenn wir uns im Stiftungsrat über das Ziel und die notwendigen Schritte dahin einig sind, dauert es mindestens noch zweieinhalb Jahre, bis die Reform in vollem Umfang greift. Und das ist schon eine ehrgeizige Roadmap.

Auch über eine neue Finanzierungsstruktur soll verhandelt werden. Was schwebt Ihnen da vor?

Die Verantwortung über das gemeinsame Kulturerbe ist eine Aufgabe von Bund und Ländern. Deshalb bin ich dagegen, des Geldes wegen aus der SPK eine reine Bundeseinrichtung zu machen. Es gehen ohnehin schon 40 Prozent unseres Etats in die Hauptstadtkultur, das sehen viele Akteure durchaus kritisch. Und das Sitzland Berlin sollte als Hauptnutznießer auch künftig einen größeren Anteil zahlen als die übrigen Länder. Eine Reform ist dennoch notwendig, denn der alte Verteilungsschlüssel ist kaum mehr angemessen. Statt wie bisher den Anteil der jetzigen Bundesländer am damaligen Preußen zugrunde zu legen, könnte man ja auch über den Königsteiner Schlüssel nachdenken, wie er etwa bei Forschungseinrichtungen angewendet wird.

Im Stiftungsrat müssen dann auch nicht mehr permanent alle 16 Länder sitzen. Warum nicht vier oder fünf, rotierend und ergänzt durch Experten, wie das bei vielen anderen Einrichtungen praktiziert wird? Dann bräuchte es auch keinen gesonderten wissenschaftlichen Beirat mehr.

Es bleibt also kompliziert, auch bei der Finanzierung?

Kompliziert ist es vor allem in der jetzigen Struktur. Ich finde es enttäuschend, dass sich einige Ländervertreter über Jahrzehnte nur wenig im Stiftungsrat engagiert haben und die Länderbeiträge schon seit 1998 gedeckelt sind. Alle Länder zusammen zahlen jetzt nur ein lächerliches Viertel der Kosten des Betriebshaushalts. Die Bauinvestitionen leistet der Bund zu 100 %. Lediglich Berlins Anteil ist nicht gedeckelt, was fair ist, denn die Hauptstadt profitiert ja ganz erheblich von den Museen. Dennoch möchte auch Berlin weniger zahlen. Aktuell sieht sich das Land außerstande, seinen diesjährigen Beitrag zum Sonderprogramm Bauunterhalt in Höhe von 3,8 Millionen Euro aufzubringen. Der Bund zahlt nun alleine, wir werden das aber an anderer Stelle kompensieren müssen.

Und womit? Wird bei der Berlinale oder den Berliner Philharmonikern gespart?

Natürlich nicht. Ich werde den Kulturhaushalt kritisch auf solche Posten hin überprüfen, die reine Berlin-Projekte ohne überregionale Ausstrahlung in unserem Haushalt betreffen. Da gibt es einige-

Wer immer nach der Wahl Kulturstaatsminister wird, was würden Sie Ihrer Nachfolgerin in Sachen Preußenstiftung gerne mit auf den Weg geben?

Die Reform muss energisch fortgesetzt werden und sollte Eingang in den Koalitionsvertrag finden - so wie die Beauftragung des Wissenschaftsrats vor vier Jahren zum Glück ja auch im Koalitionsvertrag stand. Für wen auch immer in diesem Amt: Die Vollendung der SPK-Reform dürfte die wichtigste Aufgabe in der nächsten Zeit sein. Das sind wir den Mitarbeitern dort, dem Publikum und Deutschland schuldig.