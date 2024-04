Reichelts „Taliban-Tweet“ Was die Karlsruher Entscheidung nicht bedeutet

Mit seiner Fundamentalkritik an wohl allem, wofür die aktuelle Bundesregierung und insbesondere die SPD und die Grünen stehen, gilt Julian Reichelt, der geschasste „Bild“-Chefredakteur und Scharfmacher des ultrarechten Portals Nius, selbst als eine Art Kreuzritter, nicht unähnlich den Gotteskriegern am Hindukusch. Der Sieg, den er mit seinem „Taliban-Tweet“ nun in Karlsruhe gegen genau jene Bundesregierung errungen hat, ist somit umso bemerkenswerter.