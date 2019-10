Richard Dawson: 2020 (Domino)

Verwirrende Zeiten sind gut für Außenseiter. Und der kauzige Liedermacher aus Newcastle ist ein solcher. Eigentlich auf mittelalterliche Sagenwelten spezialisiert, hat er sich jetzt der englischen Gegenwart zugewandt. In scharf beobachteten Sozialstudien geht er dem Gebaren seiner Landsleute auf den Grund und erzählt direkt und schonungslos von kleinen Tragödien, die in ihrer Nichtigkeit überwältigend sein können. Kai Müller, Tagesspiegel

DIIV: Deceiver (Captured Tracks)

Es gibt sie noch, die guten Gitarren. DIIV aus Brooklyn beschwören die Lärmwände, die einst von Bands wie My Bloody Valentine errichtet wurden, herauf. Das scheint der probate Klang, um den Weltekel von DIIV Mastermind Zachary Cole Smith ausdrücken zu können. Die Welt ist schlecht, die Stimmung ist es auch. Deceiver aber ist Musik zur Zeit und eine bemerkenswerte Rock-Platte. Andreas Müller, Moderator

Hannah Williams & The Affirmations: 50 Foot Woman (Record Kicks)

Jay-Z benutzte ihre Stimme, um sich in seinem Song 4:44 bei seiner Frau Beyoncé für seine Untreue zu entschuldigen. So viel Ausdruck, so viel Gefühl transportiert Williams mit ihrem Gesang. Auf „50 Foot Woman“ bewegt sie sich wie ein Fisch im Wasser und die Affirmations sind die thermohaline Zirkulation im soulig-psychedelischen Ozean. Claudia Gerth, Radio eins

Patrick Watson: Wave (Domino)

Mutter gestorben, Freundin weg, Band kaputt – der kanadische Songwriter hat schwere Jahre hinter sich. Sein sechstes Album ist nun Aufarbeitung und Selbstvergewisserung. Man muss lernen, auf den Wellen des Schicksals zu surfen, scheint er in diesen atmosphärischen Liedern zu sagen, manche von ihnen brausen langsam, aber dramatisch auf, andere plätschern eher vor sich hin. Maik Brüggemeyer, Rolling Stone