Viele sitzen jetzt im Homeoffice. Wie verändert das den Homo faber und die Arbeitswelt?

Das lässt sich nicht generell beantworten. Wer im Büro sitzt und lockeren, informellen Kontakt zu den Kollegen hatte, dessen Arbeit wird jetzt erheblich formalisiert. Es ist ein Unterschied, ob ich eine Mail schicke oder kurz vom Computer hochschaue und frage: Was meinst du? Die Formalisierung der Arbeit wird verstärkt. Gewöhnlich werden die formalisierten Tätigkeiten von Leuten mit niedrigeren Rängen verrichtet. Sie haben nicht viel Spielraum für den direkteren Umgang. Die gute Nachricht ist, dass die sozialen Medien und Tools wie Skype oder Zoom jetzt zunehmend genutzt werden, um auch informellen Kontakt zu halten.

Gerade ältere Berufstätige lernen jetzt, wie das alles funktioniert.

Ich hatte gerade eine Zoom-Konferenz, wir waren 24 Leute. Sehr krude Technik, ein Albtraum. Aber es ist auch lockerer und letztlich eine gute Sache, weil ein wenig vom normalen Miteinander beibehalten werden kann. Ich hoffe nur, dass die Ungleichheit nicht größer wird und sich vor allem die einfachen Angestellten mit starreren Kommunikationswegen wie dem Mailen begnügen müssen. Ich werde jetzt häufiger danach gefragt, ob die Krankheit zu einer Intimisierung der Öffentlichkeit führt. Noch einmal: Die wirklich entscheidende Frage ist, wie wir dafür sorgen, dass das, was wir bisher haben – Freiheitsrechte, eine funktionierende Ökonomie –, auch nach der Krise noch da ist. Das ist viel wichtiger als die Frage, wann wir uns wieder in aller Öffentlichkeit anfassen dürfen.

Sie sagen, die Folgen der Coronakrise sind in schwachen Demokratien gravierender als in starken. Was heißt das konkret?

Nehmen Sie nur das äußerst schwache, weitgehend privatisierte Gesundheits- und Wohlfahrtssystem in den USA. Viele können es sich gar nicht leisten, krank zu werden, weil die Kosten für die medizinische Behandlung zu hoch sind. Krankheit ist die größte Ursache für Privatinsolvenzen in Amerika. Auf die Zahl der Einwohner umgerechnet verfügt Amerika im Vergleich zu Frankreich nur über ein Zehntel der Krankenhausbetten. Das heißt, dort werden infizierte Menschen keine Hilfe bekommen, wenn sie den Klinikaufenthalt nicht bezahlen können. Eine barbarische Situation, die durch Trump noch verschärft wurde, weil er soziale Infrastrukturen aufgelöst hat und 2018 auch noch das Pandemie-Team des Weißen Hauses entließ.

Corona vergrößert die soziale Spaltung?

Ja, wobei ich nicht denke, dass dies auch in Europa geschieht. Es gibt einen Riesenunterschied zu den USA.

Soziologen-Paar: Saskia Sassen und Richard Sennett. Foto: Mike Wolff

Und welche Unterschiede gibt es bei den Auswirkungen der Coronakrise auf große Städte und ländliche Gebiete?

Das ist eine Frage, der unbedingt mehr Beachtung geschenkt werden sollte. Die Dichte der vielen verschiedenen „kurzen Netzwerke“, wie ich es nenne, ist in den Metropolen weit größer als in Kleinstädten oder auf dem Land. Mit Netzwerken meine ich nicht die Facebook-Freunde, sondern kleine Gruppen von vier, fünf Personen, die sich sehr gut oder namentlich kennen und jetzt im Zweifel eben online Kontakt halten. Landbewohner haben auch solche Netzwerke, aber es sind deutlich weniger, gerade bei den Älteren. Es geht nicht darum, wie voll oder leer die Straßen sind, sondern um das soziale Panorama. Auch hier besteht die Gefahr einer größeren Spaltung, der zwischen Stadt und Land. Auf dem Land droht einfach eine größere Isolation.

Sie spielen Cello, was sagen Sie eigentlich als Laien-Musiker zu den in der Quarantäne aus ihren Wohnungen heraus singenden und musizierenden Italienern?

Ich liebe es. Auch die Twitter-Hauskonzerte von Igor Levit sind fantastisch. Vielleicht sollte ich das auch machen, wobei mein Vibrato gerade sehr zu wünschen übrig lässt. Am liebsten würde ich auf meiner Terrasse ein Orchester und einen Chor organisieren, die Brahms' „Schicksalslied“ spielen. Ich fürchte nur, so viele passen nicht drauf. Auch wenn die Lage ernst ist, wir dürfen unseren Humor und unsere Freude an Musik und Kultur nicht verlieren. Ich bin allergisch gegen Weltuntergangsstimmung. Was wir jetzt erleben, ist eben kein Schicksal, sondern ein Problem.