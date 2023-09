Rolling Stones Neue Single „Angry“ in London vorgestellt

„Angry“ heißt die Single, deren Video die Rolling Stones in Gestalt des überlebenden Kerntrios von Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood am Mittwochnachmittag in einem weltweiten Livestream aus dem Londoner Hackney Empire vorstellten. Die mit einem rüde durchlaufenden, munter Selbstplagiierung betreibenden Rockgitarrenriff ausgestattete Nummer gehört zu dem insgesamt zwölf Songs umfassenden Album „Hackney Diamonds“, das am 20. Oktober erscheinen soll. Zu stilistischen Breite sollen auch Countrynahes und Balladen gehören. Auf zwei Stücken ist noch der verstorbene Drummer Charlie Watts zu hören, auf den restlichen Tracks sitzt Steve Jordan am Schlagzeug.

„Hackney Diamonds“ ist das erste Album mit neuem Material seit 18 Jahren. Es wurde im Wesentlichen im vergangenen Dezember aufgenommen und in den Folgemonaten abgemischt.

Insgesamt entstanden, wie die drei Stones Jimmy Fallon, dem Moderator der amerikanischen „Tonight Show“ in einem kurzen Gespräch verrieten, 23 Songs. Ein Folgealbum ist also zu erwarten. (Tsp)