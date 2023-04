Sächsische Landesbibliothek in Dresden Historische Video- und Audio-Aufnahmen ausgestellt

Die Sächsische Landesbibliothek in Dresden präsentiert erstmals einen Teil ihrer historischen Video- und Audio-Aufnahmen in einer Ausstellung. Unter dem Titel „Der bewahrte Blick. Film- und Tonschätze aus Sachsen“ sind vom 20. April bis zum 6. Januar „filmische und klangliche Fundstücke zu erleben“, teilte die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden am Montag mit. Dazu gehörten frühe Amateurfilme aus den 1920er Jahren. Gezeigt werden zudem historische Aufnahmegeräte.

Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) hat seit 2019 Film- und Tonaufnahmen aus rund 100 Jahren digitalisiert. Bisher seien mehr als 85.000 Minuten wertvoller Dokumente aus dem sächsischen Alltagsleben gesichert worden, hieß es. Das entspreche rund 1.900 Filmrollen sowie Ton- und Videobändern mit einem Datenvolumen von 95 Terabyte. (epd)