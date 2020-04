Bill Withers ist tot. Der Musiker schrieb so bekannte Hits wie "Ain't No Sunshine", "Use Me" und "Lovley Day".

Der Sänger kam 1938 in West Virginia zur Welt und zog 1967 nach Los Angeles. Auf seinem von Booker T. produzierten Debütalbum "Just As I Am" befand sich mit "Ain't No Sunshine" sein erster großer Hit.

Bill Withers gewann zahlreiche Grammys, zog sich aber 1985 aus dem Musikgeschäft zurück. 2015 wurde er in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Es war einer seiner letzten öffentlichen Auftritte. (Mehr in Kürze)