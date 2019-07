Die Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin Maren Kroymann wird am 19. Juli 1949 in Walsrode geboren. Aufgewachsen ist sie in Tübingen unter vier Brüdern. Der Vater ist Hochschullehrer. Sie selbst studiert Anglistik, Amerikanistik, Romanistik.

1982 bringt sie ihr erstes Solo "Auf du und du mit dem Stöckelschuh" heraus. Breite Fernsehbekanntheit erlangt sie 1988 mit der Serie "Oh Gott, Herr Pfarrer", in der sie den Deutschen zusammen mit Robert Atzorn erstmals einen Liebesakt im Pfarrhaus zumutet. Zwei Jahre später übernimmt sie die Hauptrolle in der Serie "Vera Wesskamp". Seither hat sie in zahlreichen Fernseh- und Kinofilmen mitgewirkt. Ihre bisher mutigste Rolle spielt sie 2006 in Angelina Maccarones Beziehungsdrama "Verfolgt". Darin schliddert sie als Bewährungshelferin in eine Sadomaso-Beziehung mit einem 16-Jährigen.

1993 outet Kroymann sich im „Stern“ als lesbisch. Im selben Jahr erhält die Kabarettistin mit "Nachtschwester Kroymann" als erste Frau eine Satiresendung in der ARD. Die läuft bis 1997. Seit 2017 ist sie mit "Kroymann" wieder dort zu sehen. In diesem Jahr wurde die Satireshow mit dem Grimmepreis, dem Bayerischen- und Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.

Seit 2000 ist Maren Kroymann mit Musikprogrammen auf den Bühnen der Republik unterwegs. Das aktuelle heißt "In my Sixties". Sie lebt in Berlin.

Das Geburtstagsspecial „Kroymann“ ist in der ARD-Mediathek zu sehen. Drei der ausgefallenen Showtermine von „In my Sixties“ holt Maren Kroymann vom 31.10. bis 2.11. im Tipi am Kanzleramt nach.