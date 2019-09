Spätestens seit dem Slasher-Film "Friday 13" von 1980 wird Freitag, der 13., auch mit der Figur Jason Voorhees assoziiert: In der mittlerweile elfteiligen Filmreihe begibt sich an diesem unheilvollen Freitag der Mörder mit Machete und Sturmmaske auf die Straßen und terrorisiert die Bevölkerung. Er ist eine Ikone der Popkultur. Manchen gilt das Datum schon als "Jason-Day".

Dabei ist der Psychopath längst zum handzahmen Meme geworden, das am Freitag, den 13., in skurrilen Situationen durch die sozialen Medien geistert: Jason tanzt durch den Park. Er sitzt auf der Couch und schaut Fernsehen, anstatt seiner "Arbeit" nachzugehen. Manche Leute fotografieren sich selbst in der Sturmmaske. Jason gilt als Sinnbild für nervige Chefs, den Beginn eines schlechten Tags und die generelle Absurdität von Horrorfilmen.

Zwei junge französische Amateurfilmer wollten dem "Jason-Day" nun einen weiteren Spin hinzufügen, der allerdings nach hinten losging. Nach dem Dreh eines Horrorfilms begaben sich die beiden Männer vor einigen Tagen nachts mit Maske und Waffenattrappen auf die Straßen von Nancy und erschreckten Passanten.

Ein Betroffener rief jedoch verängstigt die Polizei, als er die beiden sah und geriet so unter Schock, das Sanitäter ihn betreuen mussten. Die zwei jungen Männer müssen sich nun vor der Staatsanwaltschaft der Stadt verantworten. Eigentlich wollten sie das Video traditionsgerecht am Freitag, den 13. September, in den sozialen Medien teilen. (tsp)