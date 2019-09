Hunderte Menschen haben sich am Samstag in einem Berliner Einkaufszentrum getroffen - und ihre Instrumente ausgepackt. Der Chefdirigent des Deutschen Symphonie-Orchesters (DSO), Robin Ticciati, leitete dort den sogenannten "Symphonic Mob". Dabei musizierten in der "Mall of Berlin" am Leipziger Platz nicht nur Orchester und Rundfunkchor Berlin, sondern auch Hobbymusiker.

Maestro Robin Ticciati im Einkaufszentrum am Leipziger Platz in Berlin Foto: Paul Zinken/dpa



Das DSO organisiert jedes Jahr das nach seinen Angaben „größte Spontanorchester“ Berlins, wobei sich viele Hobbymusikerinnen und Hobbymusiker darauf vorbereiten. Rund 1300 Menschen, die ein Instrument spielen oder gerne singen, nahmen den Angaben zufolge in diesem Jahr daran teil. Vorab bekamen sie Noten und einen Probenplan.

Im Einkaufszentrum am Leipziger Platz spielten sie vor rund 2000 Besuchern Antonín Dvoráks Slawischen Tanz Nr. 2, Jules Massenets „Méditation“ aus der Oper „Thaïs“ - mit Stargeiger Christian Tetzlaff als Solisten - und zum Abschluss den Triumphmarsch aus Giuseppe Verdis Oper „Aida“. dpa