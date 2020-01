5. Juni: Konzerthaus Dortmund

Am Welt-Umwelttag 2020 zeigt die katalanische Theatergruppe La Fura dels Baus eine multimediale Inszenierung: Über Werke anderer Komponisten aus der Zeit Beethovens, die voll stürmischer Unruhe sind, nähert sich das Ensemble der idealisierten Harmonie von Mensch und Natur in Beethovens „Pastorale“.

5. - 7. Juni: Bonn

Die Neunte ohne Musik: Im Sprech-Chor Bonn haben sich 25 Menschen im Alter von 20 bis 83 Jahren aus elf Nationen versammelt. Texte der Mitglieder, die aus dem Geist der Sinfonie entstanden, sollen zu einer Rezitationskomposition verschmelzen.

19. Juni: Elbphilharmonie Hamburg

Über die Website Beenigma wurden Menschen aus aller Welt befragt, was Beethoven für sie bedeutet. Der Poetry-Slammer Timo Brunke hat aus den Einträgen einen Text gemacht, den fünf Zeitgenossen vertont haben: Peter Ruzicka, Manfred Trojahn, Eivin Buene, Judit Varga und Jose Maria Sanchez-Verdu. Am 25. September ist das Experiment mit dem Tonali-Orchester in Berlin in der Malzfabrik zu erleben

20. Juni: Hamm

Während die Nordwestdeutsche Philharmonie Herford konzertant den „Fidelio“ spielt, wird die chinesische Malerin Zhou Qian die musikalischen Impulse in kalligrafische Gemälde übersetzen. Schauspielerin Mechthild Großmann blickt als gealterte Leonore zudem in neuen Texten von Albert Ostermeier auf den Freiheitskampf zurück.

27. Juni: Garmisch-Partnerkirchen

„Eine wahrhaft verzückte Liebe“ hegte Richard Strauss für Beethovens „Fidelio“. Beim bayerischen Strauss-Festival ist die Oper also auch zu erleben, mit der Akademie für Alte Musik Berlin, dem Dirigenten Alexander Liebreich, halbszenisch eingerichtet von Ingo Kerkhof.

21. August: Kölner Dom

Kent Nagano dirigiert die „Missa Solemnis“, es spielt das Concerto Köln, die Solistinnen sind Genia Kühmeier und Rachel Frenkel, die Solisten Sebastian Kohlhepp und Andreas Wolf