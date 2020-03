Berliner Clubs und Kneipen schließen schon an diesem Samstag, die Party ist also auch hierzulande vorbei? Von wegen. Sie wird kleiner, privater, anders als bisher. Aber sie fällt wegen Corona noch lange nicht aus. Der Berliner Club "Wilde Renate" hat angekündigt, seine Partys via Livestream in die Wohnzimmer zu übertragen. Die Tango-Schule Nou Mitte streamt ihren Milonga-Abend live mit DJ-Sets, immer freitags ab 21.45 Uhr.

„Clubnächte“ und in den eigenen vier Wänden, die Küche als Tanzstudio, nur zwei Beispiele – es werden stündlich mehr.

Der Mensch ist bekanntlich erfinderisch – und ein ungeheuer soziales Wesen. Also lassen sich Veranstalter, Künstler und in ihren Wohnungen isolierte Familien etwas einfallen, um in Zeiten des Shutdowns Gemeinschaft zu stiften, Kontakt herzustellen. Schon weil ständig das eigene Telefon klingelt, Freunde und Verwandte Nachrichten schicken, ist deutlich zu spüren: So viel Miteinander war nie. Das Virus bringt uns auseinander und gleichzeitig enger zusammen. Die Krise als Chance zur Solidarität? Vielleicht funktioniert es ja.

Die Berliner Philharmoniker wiederholen nicht nur ihr „Geisterkonzert“ vom Donnerstag unter Leitung ihres Ex-Chefs Simon Rattle an diesem Samstag um 19 Uhr, gratis in ihrer Digital Concert Hall. Sie geben sogar ihre Digital-Plattform sogar komplett frei, mit mehr als 600 Konzerten aus über zehn Jahren, darunter alleine 15 mit dem neuen Chefdirigenten Kirill Petrenko und die Projekte des Educationprogramms. Es geht ganz einfach: mit dem Code „BERLINPHIL“ registrieren, dann ist man für 30 Tage kostenfrei dabei. Das Gratis-Angebot gilt vorerst bis Ende des Monats.

Auch die Staatsoper Unter den Linden hatte bereits am Donnerstag einen Livestream am Start. Gemeinsam mit dem RBB konnte die Oper „Carmen“ gratis abgerufen werden, unter Regie von Martin Kusej, es dirigierte Daniel Barenboim. Der Abend, der an diesem Samstagabend um 20.12 Uhr auch vom RBB-Fernsehen übertragen wird, wurde am Donnerstag von über 160.000 Zuschauern aus der ganzen Welt verfolgt. Ähnlich ist es bei der Generalprobe von Mozarts „Idomeneo“ (Regie: David McVicar, am Pult: Simon Rattle) am 18. März geplant, auch hier wird auf der Website der Lindenoper und des RBB live gestreamt.

Ebenfalls an diesem Sonnabend um 19 Uhr lädt der Starpianist Igor Levit zu seinem dritten Hauskonzert über Twitter: Livemusik aus seiner Wohnung, er sitzt in Socken an der Lulu, so heißt sein Flügel. Am Donnerstag spielte er Beethovens Hammerklavier-Sonate, am Freitag eine seiner Lieblingskompositionen, Frederik Rzewskis Variationszyklus mit dem gerade besonders passenden Titel „The People United Will Never Be Defeated“. Mal sehen, was heute auf dem Programm steht.

Kaum zu glauben, bereits an diesem Samstag hat man die Wahl: Auch der Sieger des Eurovision Song Contest 2017, Salvador Sobral, will am Abend ein Online-Konzert geben, speziell

für jene Menschen, die „zu Hause in Quarantäne sind, ob freiwillig oder unfreiwillig“. Es werde eine „kleine Show“ mit seinem musikalischen Partner und Gitarristen André Santos, kündigt der 30-jährige Sänger in einem Facebook-Video an. Das Konzert des Portugiesen, der 2017 den ESC in Kiew mit „Amar Pelos Dois“ gewann und anschließend eine Herztransplantation überlebte, soll um 21.30 Uhr live über Sobrals soziale Netzwerke gestreamt werden. Auch Gianna Nanini gibt Live-Konzerte online von ihrem Zuhause.

Die Italiener sind schon länger in Quarantäne, ihre Fantasie zur Überwindung der Isolation ist schier unendlich. Alles wird gut: Unter dem Hashtag #andratuttobene finden sich zahllose anrührende Szenen und Videos, die überall im Netz kursieren. Angefangen vom Balkon-Flashmob über Fensterkonzerte bis zum Online-Nähkurs und zum virtuellen gemeinsamen Abendessen via Skype.

Es sind bewegende Szenen: Aus Siena wird das Video einer nächtlichen Straße getwittert, aus deren Häusern ein wehmütiges Volkslied erklingt, mehrstimmig, vorgetragen offenbar von älteren Männern.

„Isabella“ twittert eine Darbietung mit Vaterlandsgesang, auf dem oberen Balkon eine kleine Blaskapelle, auf dem Balkon darunter die Sängerin.

In Turin, Salerno oder Neapel, überall versammeln sich die Menschen, singen a cappella oder begleitet von Topfdeckeln, Tamburin, akustischer oder E-Gitarre. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche? Es ist das Virus, das die Menschen auf neue Weise zusammenbringt.

Flashmobs, Nationalflaggen und Selbstgemaltes gegen die Einsamkeit. Auch die bunt bemalten Bettlaken mit dem „Alles wird gut“-Slogan bringen Farbe in ein Land, das mit einer rabiaten Ausgangssperre zurechtkommen muss. (mit dpa)