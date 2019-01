Bei der Wahl zum „Album des Jahres“ haben es zwei deutsche Kandidaten in die Endrunde des Soundcheck Award geschafft. Es sind: „Knock Knock“ von DJ Koze und „Die Unendlichkeit“ von Tocotronic, den Preisträgern von 2015. Außerdem stehen auf der Shortlist „Hunter“ von Anna Calvi, „Wanderer“ von Cat Power, „Dirty Computer“ von Janelle Monae sowie Khruangbins „Con Todo El Mundo“. Der von Tagesspiegel und Radioeins vergebene Preis wird in diesem Jahr zum zehnten Mal vergeben.

Nominiert für den Soundcheck Award wurden all jene Alben, die 2018 jeweils von den vier Teilnehmern eines „musikalische Quartetts“ als Hit bewertet worden waren. Die von Andreas Müller und Torsten Groß moderierte Diskussionsrunde stellt freitags aktuelle Plattenveröffentlichungen vor (21 bis 23 Uhr, Radioeins).

In diesem Jahr umfasste die Longlist 32 Titel aus sehr unterschiedlichen Stilrichtungen. Darunter Jazz-Alben von Timo Lassy, Michael Wollny und Makaya McCraven sowie posthum von John Coltrane. Außerdem Hip-Hop von N.E.R.D oder dem verstorbenen XXXTentacion. Aus Deutschland gelangten acht Alben in die Vorauswahl unter anderem von Feine Sahne Fischfilet, Die Nerven, Camera und Helena Hauff, aus Österreich zwei – von Kreisky und von Bilderbuch, an die der Soundcheck Award im Vorjahr für „Magic Life“ verliehen worden war.

Nachdem die 60-köpfige Vorjury, die sich aus Gästen der Soundchecksendung sowie namhaften Musikjournalisten zusammensetzt, ihre Punkte vergeben und den Kreis der Kandidaten auf diese Weise reduziert hat, stehen erstmals in der Geschichte des Preises sechs Alben in der Endauswahl. Die Jury von Tagesspiegel und Radioeins wird nun den Gewinner ermitteln.

Der Preis wird in Form eines Bildes überreicht, das für den Gewinner gestaltet wird. Zu den bisherigen Preisträgern zählen Kanye West, The Black Keys, Neil Young, James Blake und Kate Tempest. (KM)