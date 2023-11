Spektakulärer Auftakt Die 26. Ausgabe der Messe Paris Photo

Der Auftakt ist spektakulär: Als Erstes fällt der Blick auf eine Wand aus 15 dicht an dicht gehängten Schwarz-Weiß-Fotografien, die ein Panorama des Bamiyan-Tales in Afghanistan ergeben, zu trauriger Berühmtheit gelangt durch die Sprengung der riesigen, in den Fels gehauenen Buddha-Statuen durch die Taliban im Jahr 2001. Pascal Convert hat die Fotoreihe im Jahr 2017 aufgenommen, und die Galerie Pariser Galerien RX und Slag bieten sie in ihrer Gemeinschaftskoje für 265.000 Euro an.

Da müsste schon ein Sammler mit sehr breiter Wandfläche daheim anbeißen. Zumindest die Aufmerksamkeit aller Besucher dieser 26. Ausgabe der Messe Paris Photo ist dem Galerien-Duo sicher, und nachdem im vergangenen Jahr 61.000 Messe-Interessenten gezählt wurden, dürften es in diesem Jahr gewiss nicht weniger werden. Zumal der Veranstaltungsort, das Grand Palais Éphémère in gerader Blickachse zum Eiffelturm, in der öffentlichen Wahrnehmung immer selbstverständlicher an die Stelle des eigentlichen Grand Palais getreten ist, der noch bis zum kommenden Jahr generalsaniert wird.

Es gibt ein Förderprogramm für Fotografinnen

Einziger Nachteil der temporären Halle, wenn es denn überhaupt einer ist, ist das geringere Platzangebot. Es reicht für 156 Galerien und 191 Aussteller insgesamt aus 25 Ländern, unter denen diesmal Italien mit zwölf Teilnahmen von der Messeleitung hervorgehoben wird; neben der wie immer großen Zahl US-amerikanischer und auch deutscher Aussteller. Über eintausend Fotografen dürften alles in allem in den Kojen auszumachen sein, vor allem auch Fotografinnen, woran das zum fünften Jahr ausgelobte Förderprogramm „Elles“ nicht ganz unbeteiligt sein dürfte.

So zeigt Studio G/ aus Bologna italienische Ansichten von Paola De Pietri, die in ihrer Melancholie an das Kino des Neorealismus von vor 70 Jahren erinnern. Konträr dazu knallbunt sind die sinnlich-erotischen Aufnahmen verschiedener, meist japanischer Fotografinnen, mit denen die Galerie Stieglitz 19 aus Antwerpen ihre Koje randvoll füllt. Jorge Mara aus Buenos Aires macht mit dem Werk bekannt, das das Fotografinnenduo ringl + pit in der Emigration schuf, ergänzt um Grete Sterns („ringl“) Ehemann Horacio Coppola, der wie die beiden Frauen am Bauhaus bei Walter Peterhans studiert hatte und mit Grete Stern in seine argentinische Heimat zurückkehrte – ein Kapitel, das noch zu entdecken ist.

Badeschiffe auf der Seine von 1859

Solchen Blick zurück machen die Aussteller der Messe nicht allzu oft. Vor allem Hans P. Kraus aus New York ist ein, wenn nicht der getreue Eckart der Fotohistorie, mit Arbeiten von Gustave Le Gray (mit 95.000 Dollar nahezu unverändert), Anne Atkins, Julia Margaret Cameron, um nur einige zu nennen. Le Gray, dieser ganz Große der Fotogeschichte, ist bei mehreren Ausstellern mit jeweils einem Bild zu sehen, so mit einer Ansicht der Seine mit Badeschiffen von 1859 bei Françoise Paviot aus Paris.

Dafür sind jüngere Größen wie vor allem William Klein mehrfach vertreten, etwa bei Le Réverbère aus Lyon, wo seine Aufnahmen aus Tokio mit denen von Marc Riboud korrespondieren, oder bei Polka aus Paris, wo Joel Meyerowitz und Sebastião Salgado mit von der Partie sind. Mit dem berühmten „Ein-Fußgänger“ von Otto Steinert aus dem Jahr 1951 erweist Kicken (Berlin) dem Messeort Paris Reverenz, denn Steinert hat seine Subjektive Fotografie immer wieder dort erprobt (55.000 Euro).

Breakdance vor zerschossenen Fassaden

Und der unfriedliche Zustand der Welt, der schon beim letzten Messetermin weitgehend ausgeblendet war? Er ist auch diesmal kein Thema. Eher per Zufall stößt man bei Montrasio Arte aus Mailand auf ein Großformat von Antonio Ottomanelli, der schon 2012 im Gaza-Streifen fotografiert hat. Ein Jugendlicher übt Breakdance vor den zerschossenen Fassaden früherer Bombardements, ein starkes Symbolbild für ein der Hoffnungslosigkeit abgerungenes Leben.

Dass man den Bildern nicht mehr trauen kann, ist eine Erfahrung nicht erst, aber besonders der jüngsten Kriegsereignisse. Insofern sollte man meinen, dass die neu eingerichtete Abteilung der Messe, der Secteur digital, dazu Erhellendes beizutragen hätte. Doch die Digitalbilder, die insbesondere vom starken Berliner Auftritt mit Photo Edition, Office Impart, Nome und Nagel Draxler vorgestellt werden, sind offenbar noch zu sehr mit sich selbst und ihrer Technik beschäftigt, als dass sie ästhetisch oder gar erkenntnismäßig Bedeutendes zu sagen hätten.

Die Zukunft der Paris Photo entscheidet sich ohnehin nicht an der Digitalisierung. Der Ruf der Messe (bis 12. November) steht außer Frage, und wenn sie im kommenden Jahr in den Grand Palais zurückkehrt, wird allein das schon Anlass für einen neuen Besucherrekord sein.