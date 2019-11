Kurz: Mit MOSE wurde das Gegenteil von dem erreicht, was die Venezianer sich erhofft hatten. Statt weniger gibt es jetzt mehr Hochwasser. Was auch deshalb nicht verwundert, weil das Projekt unter Spezialisten schon vor dem Baustart als veraltet galt. Erst im April dieses Jahres war es zu einem besonders ungewöhnlichen Wasserstand gekommen: Zum ersten Mal stand das Hochwasser in der Lagune höher als im offenen Meer.

Der Bestechungsskandal rund um die MOSE-Schleuse wurde im Sommer 2014 bekannt, als der größte Skandal der Nachkriegszeit in Italien. Ermittelt wurde gegen hundert Personen, 35 Politiker, Unternehmer und Beamte wurden verhaftet. Sie kamen kurz hinter Gitter und sind heute bereits auf freiem Fuß, darunter der ehemalige Bürgermeister Venedigs, Giorgio Orsoni, und der ehemalige Regionalpräsident Giancarlo Galan. Gegen weitere hundert ermittelte die Staatsanwaltschaft wegen Amtsmissbrauch, Bestechung, illegaler Parteienfinanzierung und Geldwäsche. Von einer Milliarde Euro Bestechungsgeldern war die Rede. Beim MOSE.-Kartell, so der damalige Generalstaatsanwalt Nordio, ließen sich Beamte und Politiker systematisch bestechen – auf lokaler wie auf nationaler Ebene. Einschließlich der katholischen Kirche, die Geld für eine Stiftung bezog.

Ein schlechter Witz: Die Schleusentore sind schon verrottet

Verantwortlich für den Bau der Schleuse ist ein Zusammenschluss privater norditalienischer Bauunternehmer. Eine Aktiengesellschaft, ein Monopol, das den Auftrag zum Bau der Schleuse ohne jede Ausschreibung bekam. Vor einigen Monaten sollte die Schleuse getestet werden, anlässlich des 13. Jubiläums des Baubeginns: Sie funktionierte nicht. Eine Unterwasserdrohne zeigte, dass die unter Wasser liegenden Schleusentore bereits völlig verrottet sind.

Alleine für die Instandhaltung der Schleuse werden von Fachleuten wie dem Hydraulik-Ingenieur Luigi D’Alpaos 200 Millionen Euro pro Jahr veranschlagt. Ohne Garantie, dass die Schleuse eines Tages funktionieren wird. Falls das Ding jemals in Betrieb geht, sagen die Venezianer, wird sie die Lagune in eine Kloake verwandeln, bei jeder Schließung wird der Sauerstoff der Lagune schnell verbraucht, erst sterben die Fische, dann die Vögel, und am Ende wir.

Weltkulturerbe: Auch der Eingangsbereich zum Markusdom und dessen Krypta wurden überflutet. Foto: dpa/Luca Bruno

Deshalb ist es so erstaunlich, dass all die italienischen Politiker, die die politische Verantwortung für das Schleusenprojekt tragen, gerade jetzt ein Schaulaufen auf dem Markusplatz wagten – vor den Kameras der Welt. Auch angesichts der unzähligen neu beschädigten und bedrohten Kulturschätze der Stadt. „Welterbe Italiens und der Menschheit“, sagte Kulturminister Franceschini am Freitag. Es klingt wie ein Hohn.

Venedig kämpft mit einem Referendum für seine Unabhängigkeit

Ein Hohn auch, dass die Politik ausgerechnet jetzt die Fertigstellung der Schleuse fordert. Warum soll ein Projekt zu Ende gebaut werden, von dem alle wissen, dass es auf politischen und technischen Irrtümern basiert?

Am 1. Dezember werden die Venezianer übrigens zum fünften Mal versuchen, dem Zwangsbündnis mit dem Festland zu entkommen. Per Referendum wollen sie sich eine eigene Stadtverwaltung erstreiten – damit sie endlich wieder selbst über ihr Schicksal bestimmen können. Alle venezianischen Politiker, die für das Desaster der letzten Jahrzehnte verantwortlich sind, haben die Wähler aufgefordert, nicht an der Abstimmung teilzunehmen. Es könnte zum Bumerang für sie werden.