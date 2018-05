Der Kölner Schauspiel-Intendant Stefan Bachmann hat Mobbing-Vorwürfe als „Zerrbilder“ bestritten. Die Arbeitsatmosphäre in seinem Haus sei von Professionalität und Ernsthaftigkeit auf hohem künstlerischem Niveau geprägt. Man gehe dabei offen und respektvoll miteinander um, sagte der 51 Jahre alte Schweizer. „Wir verstehen nicht, worin der Grund liegt, warum wir, warum unsere Arbeit derart beschädigt werden soll.“ Der „Spiegel“ berichtet in seiner aktuellen Ausgabe über Mobbing-Vorwürfe ehemaliger und aktueller Ensemblemitglieder und Regisseure gegen Bachmanns Frau Melanie Kretschmann, die in Köln als Schauspielerin und Regisseurin arbeitet. Ihr wird unter anderem vorgeworfen, eine Schauspielerin vor versammelter Mannschaft fertiggemacht zu haben. Bachmann habe in den Konflikten Partei für seine Frau ergriffen.

Eine toxische Atmosphäre?

Der „Spiegel“ hat nach eigenen Angaben knapp 20 Personen befragt. Ein ehemaliger Regieassistent wird mit den Worten zitiert: „Es gibt eine riesige Angstblase. Jeder fürchtet um seinen Job.“ Regisseur Adam Traynor spricht von einer „toxischen Atmosphäre“. Angela Richter, bis 2016 Hausregisseurin, nennt es eine „Atmosphäre der Angst“. Auch der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet über die Vorwürfe. Mehrere aktive und ehemalige Mitarbeiter haben der Zeitung gesagt, dass sie von Kretschmann gemobbt und bei Beschwerden von Bachmann ignoriert oder gemaßregelt worden seien. Einen offenen Brief des Ensembles habe Bachmann zunächst unbeantwortet gelassen. Erst ein halbes Jahr später habe er darauf reagiert, jedoch nur, indem er fragte, wer ihn geschrieben habe. Stefan Bachmann war 2013 Nachfolger von Karin Beier geworden. Er hatte zuvor am Deutschen Theater Berlin, am Burgtheater Wien, am Hamburger Thalia-Theater und am Düsseldorfer Schauspielhaus inszeniert. dpa