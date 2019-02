Und Humboldt brachte die Begleiter mit seiner irrwitzigen Energie und Risikofreude zur Verzweiflung. „Insgesamt war es nicht die Kälte, die uns zusetzte, sondern vielmehr ein Übermaß an Licht“, schrieb er über das Antisana- Abenteuer, nachzulesen in dem von Ottmar Ette herausgegebenen „Buch der Begegnungen“ (Manesse Verlag, 2018). Humboldt staunte über die „Reflexionen des Schnees“ am Antisana, „die mir sehr viel stärker vorkamen als in der Schweiz, in den Pyrenäen, in Tirol oder auf anderen Schneebergen Europas.“

Was aber sucht der Bundespräsident in den südamerikanischen Hochlagen? Er will sich Humboldts „Naturgemälde“ mit eigenen Augen anschauen. Auf der Tour, die angesichts der Größe und der Vielfalt der Länder eine Stippvisite bleibt, verfolgt Steinmeier Humboldts Idee, „dass der Mensch eine Bedeutung in der Natur hat und eine Verantwortung für die Natur. Und dass wir als politische Wesen auf eine humane Weise nur koexistieren können, wenn wir uns nicht über den Anderen oder die Natur erheben.“ So hat es Steinmeier bei einer Rede in Quito zur Eröffnung des Humboldt-Jubiläumsjahres formuliert.

Humboldts Vokabular ins Heute übersetzen

Auch Angela Merkel ist mit Humboldt im Bunde: „Alexander von Humboldt, eine der für mich beeindruckendsten Persönlichkeiten, war Universalgelehrter und Weltbürger. Jahrelang reiste er durch Amerika und Asien. Er stieg auf Vulkane und durchquerte entlegene Täler. Er widmete sich der Botanik und betrieb ethnologische Studien und anderes mehr. Neugier trieb Alexander von Humboldt an. Und er selbst wiederum weckte Neugier.“ So sprach die Bundeskanzlerin im vergangenen Herbst bei einer Feier im Humboldt Forum.

Angela Merkel versucht ebenfalls, Humboldts Vokabular ins Heute zu übersetzen: „Sich Wechselwirkungen vor Augen zu führen, verschiedenste Facetten der Globalisierung in den Blick zu nehmen, das eigene Weltbild zu erweitern – das ist es, wozu uns das Humboldt Forum einladen will.“ Erstaunlicherweise hat sich die Naturwissenschaftlerin Angela Merkel nicht schon früher auf Humboldt berufen. Das tut nun Steinmeier mit Nachdruck. Am 6. April eröffnet er zusammen mit dem brasilianischen Klimaforscher und Nobelpreisträger Paulo Artaxo im Maxim Gorki Theater die Reihe der „Kosmos“-Lesungen des Humboldt- Jubiläumsjahres. Vor 250 Jahren wurde er in Berlin geboren, das heutige Gorki war zu Humboldts Zeit das Domizil der Singakademie zu Berlin. Dort hielt er im Winter 1827/28 vor Hofadel und Bürgern seine „Kosmos“-Vorträge, die als Beginn populärer und demokratischer Wissensvermittlung gelten.

Nimmt man die bereits von Humboldt angesprochene Klima-Frage ernst, dann gibt es keine Parteien mehr, nur noch Grüne. Die AfD dagegen zeigt sich dabei als eine komplett destruktive Gruppierung, die sowohl die Verbrechen der deutschen Vergangenheit relativiert als auch die Bedrohungen der Zukunft leugnet.

Die Natur vor dem Schlimmsten retten

Auf der Website der Alexander-von-Humboldt- Stiftung erklärt Außenminister Heiko Maas: „Humboldt heute, das heißt für mich, für freiheitliche Werte und Überzeugungen – gerade in der Wissenschaft – einzustehen.“ Es zeugt von Lernbereitschaft, dass die Spitzen des Staates Alexander von Humboldt als Berater herbeiholen aus einer Geschichte, die mit ihm nicht freundlich war.

Er wurde, trotz seines Weltruhms, im Berliner Biedermeier als gottloser Liberaler angefeindet, als vaterlandsloser Gesell. Er starb 1859 in Armut und geriet in Vergessenheit. Die Nationaloszialisten wollten ihn als deutschen Supermann darstellen. Und er war auch ein Objekt der deutschen Teilung. Die DDR griff nach dem Erbe der Humboldts. 1949 wurde die Universität Unter den Linden nach den Brüdern benannt. Im Osten gab es lange Zeit eine aktivere Humboldt-Forschung.

Alexander erlebt jetzt eine ungeahnte Renaissance. Man findet bei ihm überraschend Handreichungen für das 21. Jahrhundert. Humboldt hat die Natur vermessen und aufs Eindrücklichste beschrieben. Wir können sie nur vor dem Schlimmsten retten. In den Anden schmelzen die Gletscher ab, besonders stark im Gebiet des Antisana.