Being Stephen King, als Schriftsteller oder Schriftstellerin dürfte man sich eigentlich nichts Schöneres vorstellen können. Dieser Tage erscheint wieder ein Roman von King, und vermutlich wissen nur die hartleibigsten Fans auf Anhieb, der wievielte King-Roman das ist – und auch, ob die letzte Veröffentlichung dieses Schriftstellers erst ein halbes Jahr oder schon zwei Jahre zurückliegt.

Trotzdem ist es so, dass auch weniger fanatische King-Leser und Leserinnen erwartungsfroh aufmerken, wenn der 73 Jahre alte Amerikaner einen neuen Roman oder neue Kurzgeschichten veröffentlicht, Fließband hin oder her.

Stephen King steht für eine gewisse Qualität, für ein gehobenes literarische Unterhaltungsniveau. „Billy Summers“, wie der jüngste, gleichzeitig in den USA und hierzulande veröffentlichte Roman heißt, macht da keine Ausnahme. Es geht um einen Auftragskiller – einen moralisch korrekten überdies, denn er bringt nur die Bösen um –, der zum Schriftsteller wird.

Eine Klasse für sich

Wie er das wird, in seiner ganzen Naivität, die auch sein Schreiben bestimmt, wie King das erzählt, das ist eine Klasse für sich. Dass die Welt in diesem Roman manchmal eine Idee zu schematisch in Gut und Böse aufgeteilt ist, dass Billy Summers schließlich gegen den Trump einst so nahestehenden Fernsehsender Fox News und dessen Eigner Rupert Murdoch kämpft, wirkt etwas schlicht, bruchlos und arg sendungsbewusst, tut der Freude an der Lektüre aber nur wenig Abbruch.

Natürlich bedeutet Stephen King zu sein, auch Werbung in eigener Sache zu machen. Also saß der Schriftsteller Anfang dieser Woche in einer der landesweit ausgestrahlten Late-Night-Shows im US-Fernsehen, um „Billy Summers“ vorzustellen.

"Stand By Me" ist unter seinen Top Five

Aber nicht nur das. Vielmehr ging es in Stephen Colberts Talk darum, welches denn Kings fünf Lieblingsbücher seien. Nein, nicht irgendwelche Lieblingsbücher, sondern die aus dem eigenen, riesigen Werk, was King ohne zu zögern beantwortete. Also, seine Top Fünf: „The Survivor Type“, „Der Überlebenstyp“ auf Deutsch, erschienen 1982, über einen Arzt und Heroin-Schmuggler, der auf einer einsamen Insel landet und sich schließlich vor Hunger selbst kannibalisiert. Eine Geschichte für Kenner, anders als die danach von King genannten: der Roman „Misery“, die Geschichte „Lisey’s Story“, aus der eine Serie für Apple wurde, sowie der frühe Roman „Stand By Me“, auf Deutsch zusätzlich mit dem Untertitel „Das Geheimnis eines Sommers“ versehen, einer der schönsten Coming-of-age-Romane überhaupt .

Dass King „Billy Summers“ als fünften Top nannte, versteht sich von selbst: Weniger, weil er auf Werbetour war, sondern weil jeder Autor auf der Welt sein aktuelles Buch für das allerbeste hält, das er je geschrieben hat.