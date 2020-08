So einmütig wie zunächst nach außen demonstriert, wird der Reformprozess bei der Stiftung Preußischer Kulturprozess wohl doch nicht verlaufen. Nach heftiger Kritik an den Staatlichen Museen zu Berlin in einem Gutachten des Wissenschaftsrats pochen die betroffenen Museumsdirektorinnen und -direktoren auf eine "aktive" Einbeziehung in den Reformprozess "mit Sitz und Stimme".

Dies schreiben sie in einer auf der Webseite der Museen veröffentlichten Stellungnahme.

Den Appell des Gutachtens zu mehr Eigenverantwortung für die einzelnen Häuser sehen sie positiv. Sie bestätigen auch die Beobachtung der Gutachter, dass "eine Tendenz zur Zentralisierung und Konzentration von Aufgaben ineffiziente Strukturen erzeugt" habe, die überkomplexe Prozesse und Kommunikationsprobleme mit sich bringen. Diese Beschreibung gebe ihre alltäglichen Erfahrungen wieder.

"Die langwierigen und intransparenten Prozesse in einer tiefgestaffelten Hierarchie verhindern ein schnelles Eingehen auf aktuelle Fragestellungen und Wünsche des Publikums oder die Initialisierung neuer Forschungsvorhaben", heißt es weiter.

"Ein Weniger an Strukturen führt hier eindeutig zu einem Mehr an Handlungsfähigkeit. Das wäre dann auch mit einem Mehr an Verantwortlichkeit verbunden".

Die Empfehlung, Hierarchien zu verflachen, unterstützen die Museumschefinnen und -chefs "energisch"

Die Staatlichen Museen Berlin umfassen 15 Sammlungen mit 4,7 Millionen Objekten an 19 Standorten. Der Wissenschaftsrat hatte nach zwei Jahren Analyse der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, zu der die Museen gehören, unter anderem bescheinigt, die Dachkonstruktion schränke die Entwicklung der Einrichtungen ein. Gründee dafür seien „tief gestaffelte Hierarchien und unklare Entscheidungsprozesse“. Die Zielrichtung des Gutachtens, Hierarchien abzuflachen, unterstützen die Direktorinnen und Direktoren deshalb "energisch".

Mit den Sammlungen von Weltrang, die für internationales Publikum von höchstem Interesse seien, werde das Potenzial derzeit nicht hinreichend ausgeschöpft. Als Ursache sieht der Wissenschaftsrat strukturelle Rahmenbedingungen und eine nicht ausreichende finanzielle Ausstattung.

Die Museumsdirektoren fordern nun vor allem mehr Planungs-, Handlungs- und Steuerungsspielräume. Eine inhaltliche Autonomie sei weitgehend vorhanden, aber es fehle an den dafür notwendigen frei verfügbaren Mittel und der damit verbundenen Entscheidungskompetenz.

Die Direktoren wollen keine Veränderungen "über unsere Köpfe hinweg"

An der Vorstellung des Gutachtens des Wissenschaftsrats am 13. Juli in Berlin hatte neben Kulturstaatsministerin Monika Grütters auch Stiftungspräsident Hermann Parzinger teilgenommen. Beide kündigten an, dass die empfohlenen Reformen (von denen vielleicht nicht alle eins zu eins umgesetzt werden könnten, so Grütters) in einer vierköpfigen Arbeitsgruppe vorbereitet werden sollten. Dieser Taskforce sollen Grütters, Parzinger, SPK-Vizepräsident Gero Dinter und eine noch zu ernennende Person angehören.

Die zentrale Empfehlung der Gutachter ist neben einer Erhöhung der Finanzmittel (die auch von den Direktoren gefordert wird) die Auflösung der bisherigen Dachorganisation und die Verselbstständigung der ihr unterstellten Institutionen, der Staatlichen Museen, der Staatsbibliothek, des Geheimen Staatsarchivs und des Ibero-Amerikanischen Instituts. Die Steuerung der Reform durch den bisherigen Stiftungspräsidenten liefe also darauf hinaus, dass er die Selbstabschaffung seines Postens betreibt.

Gegen diese Lenkung der Reform ausschließlich "von oben" regt sich ebenfalls Widerstand seitens der Museen. „Wir wollen engagiert und ohne Tabus an der Entwicklung einer neuen Organisationsform mitwirken“, heißt es in der der Stellungnahme auf der Museums-Webseite. „Wir brauchen keine Gruppe, die ohne uns und über unsere Köpfe hinweg darüber berät, wie die Lage der Staatlichen Museen zu Berlin zu verbessern ist.“ Ihnen sei bewusst, dass sowohl die Dachstrukturen als auch die Zusammenarbeit der Museen untereinander „grundlegend neu gedacht“ werden müssten.

Der Stiftungsrat, der entscheidet, wie es weitergeht und auch die Arbeitsgruppe einsetzen müsste, tagt am 19. August. (Tsp/dpa)