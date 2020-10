Was Sie über den Reformprozess sagen, läuft darauf hinaus, dass die Stiftung und die Museen sich selbst reformieren sollen. Kann das funktionieren?

Die externe Analyse liegt auf dem Tisch. Jetzt sind wir aufgefordert, Lösungswege zu entwickeln. Deshalb habe ich eine Strategiekommission eingesetzt, in der neben dem Vizepräsidenten und mir die Leitungen der fünf Stiftungseinrichtungen sowie eine Vertreterin der Museumsdirektoren und einer der Abteilungsleiter der Staatsbibliothek sitzen. Hier entwickeln wir Vorschläge, die die Reformkommission aus Bund und Ländern dann bewerten wird. Es braucht Ideen von innen, wir können nicht einfach abwarten.

Und wie wird die Basis einbezogen, die Expertise der Mitarbeiter?

Wir haben die interne Kommunikation deutlich verstärkt: Nach jeder Sitzung der Strategiekommission gibt es zeitnah eine Online-Konferenz mit den Personalräten. Außerdem wollen wir Formate entwickeln, in denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseren internen Reformprozess reflektieren und kommentieren können. Es gibt einen internen Newsletter, alle Mitarbeiter können über ein internes Postfach ihre Fragen stellen – der Reformprozess wird intensiv kommuniziert. Er kann nur gelingen, wenn er von allen getragen wird. Die Stiftung sind wir alle gemeinsam.

Der Reformkommission gehören ausschließlich Personen an, die auch bisher für die Stiftung verantwortlich waren. Kulturpolitiker aus Bund und Ländern können nicht wissen, wie man ein gewaltiges Museumskonglomerat effizienter gestaltet. Warum keine Fachleute wie Marion Ackermann von den Dresdner Museen oder Philipp Demandt vom Frankfurter Städel?

Die Reformkommission wurde vom Stiftungsrat eingesetzt, sie setzt sich aus den politisch Verantwortlichen zusammen. Die Fachcommunity sitzt im Gesamtbeirat, der sich in eine Museums- und eine Bibliothekskommission gliedert. In diesen Gremien sind etliche hochrangige Kollegen aus deutschen Museen, Bibliotheken und Archiven vertreten, wie Marion Ackermann aus Dresden oder Bernhard Maaz aus München. Ihre Beratung spielt eine wichtige Rolle, in den letzten Wochen gab es bereits mehrere Online-Konferenzen.

Auch diese Beratungsgremien gibt es schon lange. Also doch: Wir reformieren uns selbst, mit den altbekannten Playern? Was ist mit der externen Beratung?

Die brauchen wir für die Durchführung von Organisationsveränderungen, etwa in Personal- und Haushaltsfragen. Doch zunächst muss die grundsätzliche Richtung erarbeitet werden.

Wie kann auch eine finanzielle Autonomie der Museen erreicht werden?

Der Etat für Ausstellungen ist gering und beträgt in diesem Jahr 4,6 Millionen für 19 Häuser. Wir alle wünschen uns, die Museen mit eigenen Budgets auszustatten, nur so kann Autonomie auch mit Leben erfüllt werden. Es wäre schon viel geholfen, wenn wir einen größeren Anteil der Eigeneinnahmen von bis zu 25 Millionen Euro im Jahr in die eigenen Programme investieren könnten. Im Moment fängt der Großteil der Einnahmen die jährlich steigenden Personal- und Betriebskosten auf, da bleibt zu wenig fürs Programm. Einzigartige Häuser, herausragende Sammlungen, aber kein eigenes Budget, das muss sich dringend ändern.

Der scheidene Nationalgaleriechef Udo Kittelmann (2.v.r.) beim Spatenstich für das Museum der Moderne, mit Architekt Jaques... Foto: dpa/Fabian Sommer

Es heißt oft, in der SPK gibt es zu viele Chefs. Braucht es einen Nachfolger von Udo Kittelmann, dem scheidenden Direktor der Nationalgalerie-Häuser?

Wir denken in der Tat neu darüber nach. Die drei Häuser Alte Nationalgalerie, Neue Nationalgalerie und Hamburger Bahnhof haben tolle Leitungen, warum sollen die Einrichtungen für das 19., 20. und 21. Jahrhundert nicht eigenständiger sein? Aber da ist noch nichts entschieden.

Drei bis fünf Jahre soll die Reform dauern. Was kann sich schneller ändern?

Vieles muss schneller klar sein. Bis Mitte 2021 wollen wir konkrete Vorstellungen zur Autonomie der Einrichtungen, aber auch zur Rolle der Stiftung insgesamt haben. . Das sind wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schuldig, sie brauchen Gewissheiten.

Von der Zerschlagung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist derzeit nicht mehr die Rede. Aber braucht die Dachorganisation einen neuen Namen?

Das finde ich sekundär. Ich hänge inzwischen schon an dem Namen. Er ist ein Bekenntnis zu unserer Herkunft, auch zum Humboldtschen Erbe. Man sollte die Geschichte nicht wegreformieren, sondern sich zu ihr bekennen. Eine Namensdiskussion wäre nötig, wenn die Stiftung als Dach-Marke stärker in den Vordergrund gerückt werden sollte. Aber wir wollen ja umgekehrt die einzelnen Einrichtungen und Häuser nach vorne bringen, mit ihnen identifizieren sich die Menschen, deshalb machen sie die Zukunftsfähigkeit der Stiftung aus.