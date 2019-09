Der wichtigste Kern der Tacheles Idee war die Interdisziplinarität und Vielfalt der Menschen und Ideen. Es ging uns nicht um ein monothematisches Kunsthaus für Bildende Kunst, Musik oder Tanz. Es entstand ein spartenübergreifender Möglichkeitsraum, in dem sich alle Künste befruchten konnten. In diesem Sinne war das Tacheles einer der ersten Prototypen eines Coworking-Space in Berlin. Es war nur eine Frage der Zeit, bis alles in sich zusammenbrach.

Die Frage ist: Was kommt jetzt? Was braucht Berlin heute, 30 Jahre nach dem Mauerfall? Wir stellen fest, dass freie Räume in Berlin und überall auf der Welt verschwinden, so wie das ewige Eis schmilzt, vor allem in großen Städten wie New York, London und Paris. „Die Ideale sind ruiniert, rettet die Ruine.“ Was kann dieser Satz heute bedeuten. Haben wir nicht längst die Welt ruiniert? Jetzt geht es nicht mehr um die Rettung eines einzelnen Gebäudes. Es geht um die Erde als Ganzes, unser Ökosystem.

Ich habe einen Traum: Lasst uns einen Raum schaffen im Herzen Berlins, indem Resonanz möglich ist, als Labor für Zukunftsfragen. Gerade heute brauchen wir Räume des Nachdenkens, des Experiments, der Begegnung und der gesellschaftlich-künstlerischen Interaktion, der „Resonanz“, wie sie Hartmut Rosa in seiner „Soziologie der Weltbeziehung“ beschreibt.

Dem Tacheles der ersten Stunde, bevor es kommerziell und touristisch wurde, war genau diese idealistische Vision eingeschrieben. Das ist gewiss eine Utopie, aber wir leben in so verrückten Zeiten, wo es auf große Transformationen ankommt. Selbst der Regierende Bürgermeister Michael Müller sagte vor Kurzem auf einer Veranstaltung: „Wir müssen uns die freien Räume zurückerobern.“

Jede Zukunftsgeneration braucht Räume zur Entfaltung

Schön, und wer soll das machen? Wir sehen eine wütende, aber auch erfindungsreiche Generation, die sich um ihre Zukunft betrogen fühlt. Wie wäre es, wenn wir den heute 20- bis 30-Jährigen einen Raum im Zentrum Berlins zur Verfügung stellen, wo die großen Fragen der Gegenwart und der Zukunft wie unter einem Brennglas künstlerisch-kreativ behandelt werden können, mit wechselnden internationalen Akteuren und Aktivisten. Nachhaltigkeit und Demokratie müssen mit Kunst als Dreiklang zusammengedacht werden. Dafür bildet das Tacheles den perfekten Rahmen.

1990: Wir waren jung und wollten die Welt erobern. 2020: Die Generation Fridays for Future ist jung und möchte die Welt retten. Jede Zukunftsgeneration braucht diese Räume der Entfaltung, von denen Julius Posener sprach. Sie erinnern uns daran, teilweise schmerzhaft, dass die Zukunft keineswegs selbstverständlich ist. Diese weltweite Bewegung, die von der Jugend ausgeht, erinnert uns an die Zeiten der Bürgerbewegungen von 1968 und 1989. Sie stellen dabei die Grundfrage unserer Existenz: Wie verhindern wir den point of no return?

Jochen Sandig gründete das Tacheles mit, ebenso das Radialsystem. Foto: promo

Diese Vision wird nur gelingen, wenn auch die Eigentümer über ihren Schatten springen, sich von der Idee anstecken lassen und mithelfen, das Projekt als eine gemeinnützige Tacheles Foundation neu in einer zukunftsweisenden Public Private Partnership aus der Taufe zu heben, in der sich alle für ein gemeinsames Ziel einbringen: der Investor, die öffentliche Hand, die Non-Profit-Organisationen und die Individuen der Gesellschaft.

Alle bisherigen Überlegungen zu einer neuen Nutzung des Tacheles sind ja gescheitert, weil es bisher meistens um Partikularinteressen ging. Jetzt ist die Zeit für einen dritten Weg. Alle werden schließlich davon profitieren, und das „Areal am Tacheles“ würde seinen Namen zurecht tragen, weil ein Herz der Zukunft in seinem Zentrum pulsiert.

Für Heiner Müller war es das Symbol des wiedervereinigten Berlins, er empfand das Tacheles als ein wirkungsvolleres Wahrzeichen als das Brandenburger Tor. Und wofür s könnte das Tacheles 2020 stehen, 30 Jahre nach seiner Gründung? Für die Freiheit, aber auch für eine Zukunft, die wir nur gemeinsam gestalten können.