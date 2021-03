Die Unruhe fällt in die Zeit eines Medienwandels. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat den Filmstandort Berlin ausgerufen, der Bedarf an Nachschub ist durch die Streamingproduzenten gestiegen, Netflix hat sich an der Spree niedergelassen.

Die DFFB versucht sich erfolgreich am Spagat zwischen alter und neuer Medienwirklichkeit: Alexandre Koberidzes Abschlussfilm “Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen?” (ein „Leuchtstoff“-Projekt) lief im Berlinale-Wettbewerb, das Programm „Serial Eyes“ bereitet den Filmnachwuchs auf die Anforderungen der Serienproduktion vor.

So richtig kann Christian Gaebler nicht erklären, warum die Senatskanzlei dennoch darauf pocht, dass die DFFB „sowohl kulturelle als auch wirtschaftliche Effekte zu erzielen“ habe (Hauptausschuss August 2020). Der Senat sollte vielmehr stolz sein, dass die Akademie trotz undurchsichtiger Strukturen und eines in Sachzwängen gefangenen Kuratoriums seit Jahren gute Arbeite leistet. Die Kritik, das Kuratorium versuche die Akademie zu einem Produktionshaus umzubauen, weist Gaebler von sich: „Der Vorwurf, wir würden die DFFB auf wirtschaftliche Effizienz trimmen, ist Quatsch.“

Doch die DFFB spürt Begehrlichkeiten, dass die Steuergelder (fünf Millionen Euro) Messbares hervorbringen. Schon das Branding „Mediencampus“ besitzt einen zeitgeistigen Klang, der in der traditionell linken DFFB skeptisch vernommen wird. Gaeblers Initiative ist eine Reaktion auf den auslaufenden Mietvertrag am Potsdamer Platz und die Tatsache, dass Berlin einen Hauptmieter für die Prestige-Immobilie in Tempelhof sucht.

Alexandre Koberidzes Abschlussfilm “Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen?” läuft im Wettbewerb der diesjährigen Berlinale. Foto: Grandfilm

Man könnte sie allerdings auch böswillig als Antwort auf die Pläne von Kulturstaatsministerin Grütters für ein neues Filmhaus deuten – in der bewährten Konstellation mit der Deutschen Kinemathek/Filmmuseum, Kino Arsenal, DFFB plus Berlinale.

Zauberformel Tenet + Netflix + Christian Petzold

Gaebler sagt, dass er zum jetzigen Zeitpunkt keine Gespräche mit Partnern für einen „Mediencampus“ führe; ein Bekenntnis zur Zusammenarbeit mit der Grütters-Behörde ist ihm aber auch nicht zu entlocken. Konkreter wird auf Anfrage das Büro der BKM: „Eine Unterbringung der DFFB ist nach aktuellem Stand weder seitens des Landes Berlin noch des Bundes im neu geplanten Filmhaus vorgesehen. Vielmehr verfolgt das Land Berlin hier eigene Überlegungen.“ So könnte die DFFB wieder mal zum Spielball im Bund/Länder-Kompetenzgerangel werden.

Momentan steht die Machbarkeit von „Mediencampus“ und Filmhaus ohnehin in den Sternen. Es ist jedoch nicht weit hergeholt, dass in den Bewerbungsgesprächen ein Bekenntnis zu „irgendwas mit Medien“ die Chancen beim Kuratorium deutlich erhöhen dürfte. Ein erstes Indiz dafür ist, dass Interimsdirektorin Braun nach der Einigung auf eine künftige Doppelspitze aus dem von ihr eingeleiteten „Change Prozess“ ausschied, um sich selbst auf eine der beiden Leitungsstellen zu bewerben.

Es sollte auch zu denken geben, wenn Kuratoriumsmitglied Kirsten Niehuus (Medienboard) an den Nachwuchs die Zauberformel „Tenet + Netflix + Christian Petzold“ als Zielvorgabe ausgibt. Der deutsche Film der Zukunft soll alles können: Blockbuster, serielles Erzählen, Arthouse. Dieser ganzheitliche Anspruch klingt gemessen an den Realitäten der hiesigen Filmproduktion nicht nur latent größenwahnsinnig, das Denkschema beschreibt auch ein altes Problem des deutschen Films.

Statt also wieder nur Vertrauen einzufordern, wäre es mal an der Zeit, dass das Kuratorium der DFFB Vertrauen entgegenbringt. Die Senatskanzlei hat in den vergangenen zwölf Jahren genug Gelegenheiten für Veränderungen vermasselt. Eine erneute Fehlbesetzung würde die Integrität der DFFB langfristig beschädigen.