Indie Alternative Pop nennen sie ihre Musik, manchmal etwas düster, dann wieder psychedelic oder mit dominanten Beats unterlegt. In vorgefertigte Pop Strukturen möchten sich Alessa Stupka und Leila Antary aber nicht einfügen. Bewusst werden Ecken in ihren Songs nicht feingeschliffen und ihre Shows versuchen nicht mit Glitter zu beeindrucken.



Die gebürtigen Mannheimerinnen sind seit der Schulzeit befreundet, hatten als Kinder klassischen Musikunterricht und fingen mit 17 Jahren an, eigene Songs zu schreiben. Alessa spielte dabei Gitarre und Leila Bass. Wenige Jahre später gründeten sie die Band ELDA.

Der Videoclip zu "What If" erschien am 9. März 2021

Unterstützung erhielten die Sängerinnen 2018 von Drummerin Annelie Schwarz und Gitarrist Daniel Hertel. Darauf folgten zahlreiche Auftritte in ganz Deutschland und der Support von internationalen Acts wie der Berliner Folk-Band Mighty Oaks. Am 26. Marz veröffentlichten ELDA ihre dritte EP "Golden Bowl". Am Freitag ab 20:30 Uhr können Sie ELDA auf den Social-Media-Kanälen des Tagesspiegels auf Facebook und Instagram live sehen und hören.