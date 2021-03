Sie singen beide, begleiten Ihre Songs mit Gitarre und Klavier und hier und da werden poppige Beats darunter gelegt. Ihren Musikstil beschreiben die Brüder Lucas und Felix Hain als Mischung aus Soul, Pop und Indie, mit einer kleinen Prise Melancholie, wie man sie von modernen R‘n‘B-Titeln kennt.

Die Texte schreiben die beiden Mittzwanziger selbst und sie singen auf Deutsch. Musik begleitet Lucas und Felix schon seit ihrer Kindheit, in der sie im Proberaum ihres Vaters verschiedene Instrumente ausprobierten und zu spielen lernten.

Doch erst als sie vor drei Jahren nach Berlin in eine Wohngemeinschaft zogen, starteten die Karlstadter ihr gemeinsames Projekt "Oh Brother". Bisher haben die Brüder drei Singles veröffentlicht. Ihre Debüt-EP „Für Frühstück keine Zeit“ erscheint am 5.3.2021. Am Freitag ab 20:30 Uhr könnt ihr sie auf den Social-Media-Kanälen des Tagesspiegels auf Facebook und Instagram live sehen und hören. (Tsp)