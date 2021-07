Mit neun Jahren nahm Antonia Kubas Gitarrenunterricht und fing prompt an, in der Fußgängerzone am Tegeler See Straßenmusik zu machen. Gesungen hatte die gebürtige Berlinerin schon als kleines Kind, wobei ihre Eltern sie mit Musik von Bob Dylan oder Johnny Cash beeinflussen.

Mit 17 Jahren bekam sie durch ein Casting-Projekt ihren ersten Plattenvertrag mit der Dancemusic-Band Two in 1. 2005 begann Kubas Musik- und Medienmanagement zu studieren.

Anschließend gründete sie mit ihrem Ehemann die PR-Agentur MCS, wo sie mit Stars wie Beyoncé, Lady Gaga oder Helene Fischer zusammenarbeitete. Inzwischen macht die PR-Agentin deutschen Schlager-Pop und ist seit 2017 als Backroundsängerin bei Tourneen von Matthias Reim zu hören.

Im Mai veröffentlichte sie ihre Debütsingle "Baby Liebe und Musik". Ein Album soll im nächsten Jahr folgen.