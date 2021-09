Davina Michelle ist in Rotterdam aufgewachsen und fing erst mit 19 Jahren an zu singen. Mit 21 coverte sie wöchentlich auf ihrem YouTube-Kanal Lieder von internationalen Stars.

Ein Produzententeam entdeckte die Pop-Sängerin und fing an mit ihr erste Studioaufnahmen zu machen. Ihr Cover von P!nks Hit „What About Us” war dann der Karrieresprung. P!nk war von der Holländerin begeistert und buchte sie als Vorband für ein Konzert vor 50.000 Zuschauern.

In Holland ist die Singer-Songwriterin inzwischen ein Superstar. Sie wird zu zahlreichen Fernsehshows wie "Beste Zangers" eingeladen, das Pendant in Deutschland heißt "Sing meinen Song". Nur drei Jahre später landet die 25-Jährige drei Nummer #1 Singles, erhält elfmal Platin und einmal Gold, was sie zur erfolgreichsten Sängerin aller Zeiten in den niederländischen Top 40 macht.

Sie sang beim ESC einen Interval Act und beim Formel Eins Grand Prix in Holland die niederländische Nationalhymne. Davina Michelle hat die internationale Bühne betreten, um dort zu verweilen.

Davina Michelle: "My Own World"

Nach sechs erfolgreichen Singles folgte 2020 das erste Album “My Own World”. Im November erscheint ihre Single “Hold On”. Am Freitag ab 21:00 Uhr können Sie Davina Michelle live auf den Social-Media-Kanälen des Tagesspiegels auf Facebook und Instagram sehen.