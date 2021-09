Südsee-Soul nennt Joel Havea seinen Musikstil. Mit zwölf Jahren lernte er Posaune spielen, mit 14 Gitarre und mit 17 schrieb er seinen ersten Song. Havea ist in Tonga geboren und in Australien aufgewachsen, wo er Luft- und Raumfahrttechnik studierte.

Zwei Jahre lang arbeitete er als Ingenieur, bis er sich entschied um die Welt zu reisen und sich der Musik zu widmen. So landete er 2009 in Berlin. Um seine Musik finanzieren zu können, zog er nach Hamburg, wo er als Teilzeit-Ingenieur bei Airbus arbeitete.

Sein erstes Album "You Make Me Believe" erschien 2012. Seitdem tourt der Singer-Songwriter durch Europa, spielt auf großen Festivals und arbeitet mit Stars wie James Blunt zusammen. 2014 gründete er das "Joel Havea Trio" mit Leo Lazar und Arnd Geise, mit dem er zwei weitere Alben veröffentlichte.

Joel Havea im Jam-in-Berlin-Interview

Im Dezember erscheint seine EP mit dem Namen "The Outlaw Ocean". Am Freitag ab 21:00 Uhr können Sie Joel Havea live auf den Social-Media-Kanälen des Tagesspiegels auf Facebook und Instagram sehen.