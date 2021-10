Larys Freunde würden ihre Songs als intelligenten, sexy Pop bezeichnen. Lary selbst ordnet ihre Musik keinem Genre zu. Seit ihrer Kindheit hatte sie eine große Leidenschaft fürs Singen und Schauspielern. Schon mit zehn Jahren spielte sie in Musicals mit.

Lary ist in Gelsenkirchen aufgewachsen und studierte Medien- und Kulturwissenschaften in Düsseldorf. Noch vor Veröffentlichung ihres Debütalbums "Future Deutsche Welle" im Jahr 2014 gewann sie als erste weibliche Künstlerin den New Music Award. Ihr zweites Studioalbum „Hart Fragil“ erschien im Sommer 2018 gefolgt von zwei ausverkauften Tourneen.

Seit etwa drei Jahren ist sie auch als Schauspielerin aktiv. Sie wirkte bei Serien wie "Bad Banks" oder "Cable Cash" mit und übernahm eine Rolle in Roland Emmerichs Kinofilm "The Magic Flute".

Lary: "Zeit"

Bisher hat die Singer-Songwriterin zwei Alben, ein Mixtape und mehrere Singles veröffentlicht. Ihre neue Single "Krieger" erscheint am 29. Oktober. Am Freitag ab 21:00 Uhr können Sie Lary live auf dem Instagram-Kanal des Tagesspiegels sehen.