Tarmo Peltokoski dirigiert in Berlin Musik, die den Körper durchdringt

Dies dürfte der letzte Auftritt von Tarmo Peltokoski in Berlin gewesen sein, für den man selbst an der Abendkasse noch jede Menge Tickets bekommen konnte. Längst reißen sich die Orchester weltweit um den sensationell begabten Finnen – und auch auf der Publikumsseite wird seine Fangemeinde von Konzert zu Konzert größer. Wer den 24-Jährigen einmal live erlebt hat, wird sich sofort seine nächsten Termine in erreichbarer Nähe notieren.

Das Konzert Einen Mitschnitt des Konzerts von Tarmo Peltokoski und dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin sendet Deutschlandfunk Kultur am 14. Mai ab 20 Uhr. Zum Vormerken: In der kommenden Saison wird Tarmo Peltokoski in Berlin das Deutsche Symphonie-Orchester dirigieren, am 29. Mai 2025.

Am Sonntagabend lässt sich dieser Peltokoski-Effekt im Konzerthaus am Gendarmenmarkt schön beobachten: Bereits ab dem ersten Takt ist das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin ganz bei ihm, von Minute zu Minute wird dann auch der Kontakt zum Saal enger.

Altmeisterlich abgeklärt

Tarmo Peltokoski weiß genau, was er will – und wie er es bekommt. Er gehört zu den Schülern des legendären Jorma Panula, der stets dafür plädiert, weniger zu machen: Verzichtet aufs Taktstock-Tanzen, auf Gehüpfe und Gehampel, was ihr aussagen wollt, muss im Innern entstehen, durch eure Körper hindurch strömen, bevor das Orchester spielt.

Mit bewundernswert reduzierter Gestik vermag Peltokoski die Riesenbesetzung in den „Vier letzten Liedern“ von Richard Strauss zu koordinieren und dabei einen altmeisterlich-abgeklärten Tonfall herzustellen, der in krassem Gegensatz zu seinem jugendlichen Erscheinungsbild steht. Getragen vom frei atmenden Orchesterklang singt Camilla Nylund die Verse von Hesse und Eichendorff wunderbar zurückgenommen, sensibel, unopernhaft, gedanklich an der Schwelle zum Jenseits.

Dmitri Schostakowitschs 10. Sinfonie, 1953 uraufgeführt, nur drei Jahre nach dem opus ultimum von Richard Strauss, wirkt bei Peltokoski zunächst wie ein ästhetisch nahtloser Anschluss. Er will das Werk nicht biografisch deuten, wie allgemein üblich, als klingende Erzählung von den Schrecken der stalinistischen Herrschaft in der Sowjetunion. Die Partitur erklingt bei ihm als autonome Musik – und dennoch beschönigt er nichts, geht in den Fortissimo-Eruptionen bis an die Schmerzgrenze.

Ihre Kraft, ihre Intensität aber entwickeln die Töne nur aus sich selbst heraus, ebenso wie ihre Schönheit. Mit maximalem Engagement folgt das RSB dem jungen Maestro, der es auf so faszinierende Weise versteht, den Raum energetisch aufzuladen. So entsteht eine Atmosphäre des konzentrierten kollektiven Lauschens, bei der die Musik allen Anwesenden sehr nahe kommt.