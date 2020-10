Die Galerien gelten als Einzelhandelsgeschäfte, sie bleiben geöffnet. Aber wie ist es mit den Museen? Am Freitag herrscht Verwirrung. Im Lockdown-Katalog des Bundes sind die Museen unter „Freizeiteinrichtungen“ nicht eigens genannt. Der Deutsche Museumsbund geht davon aus, dass sie ebenfalls gemeint sind und fordert bereits einen finanziellen Ausgleich. Es könne nicht sein, dass nach Corona auch noch eine Sparwelle auf die Häuser zukommt, so Präsident Eckart Köhne.

Wie ist es in den Ländern? In den Beschlüssen von Baden-Württemberg sind die Museen als Schließungskandidaten explizit aufgelistet. In Berlin wird am Freitag noch darüber beraten. Sind Ausnahmen möglich?

Man kann davon ausgehen, dass die gerade erst beschlossene Berliner Veranstaltungs-Regelung von bis zu 300 Teilnehmern in geschlossenen Räumen und Ausnahmen mit bis zu 800 Besuchern Makulatur ist. Also wieder gecancelte Premieren und Eröffnungen, geschlossene Vorhänge in Berlin und Deutschland.

Erste Reaktion: Proteste allerorten. Der Lockdown schieße weit übers Ziel hinaus, so Gerald Mertens von der Deutschen Orchestervereinigung. Die Beschäftigten seien „verärgert und extrem frustriert“. Echte Wertschätzung sehe anders aus.

Willkür, Kahlschlag, Symbolpolitik

Christine Berg vom Hauptverband Deutscher Filmtheater ist überzeugt, dass die Kinos nur mit Soforthilfen die „erneute Radikalkur“ durchstehen. Thomas Nägele, Präsident der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft, weist darauf hin, dass die Verleiher besonders hart getroffen seien. Und das, obwohl sie „echte Branchensolidarität“ bewiesen und vielversprechende Starts für den Winter angekündigt hätten.

Von Produzentenseite meldet sich Martin Moszkowicz zu Wort. „Man muss im Hinterkopf behalten, dass wir dabei sind, einen großen, wichtigen Teil unserer Kultur zu beschädigen oder zu verlieren,“ sagte der Constantin-Chef. Die Krimikomödie „Kaiserschmarrndrama“ bringt Constantin nun später heraus, aber möglichst noch vor Jahresende. Auch der Berlinale-Gewinnerfilm „Doch das Böse gibt es nicht“ wird wieder verschoben.

Der Bundesverband Schauspiel spricht von einer unsinnigen Maßnahme und befürchtet einen kulturellen Kahlschlag. Wie die anderen Kulturverbände verweist er darauf, wie vorbildlich der Corona-Spielbetrieb organisiert wurde.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

„Bitte schließen Sie nicht die Zuschauerräume in Theatern, Opern und Konzertsälen“, hatte Ulrich Khuon, Präsident des Deutschen Bühnenvereins, gefleht – vergeblich. Barbara Mundel (Münchner Kammerspiele) spricht von kompletter Willkür, Marc-Oliver Hendriks (Staatstheater Stuttgart) von Symbolpolitik. Neben den freien Theatern, die ihre Einnahmen erneut zu 100 Prozent verlieren, sind auch die Kleinkunstbühnen frustriert, wie ein schneller Rundruf in Berlin ergibt.

So konnte der Wintergarten Berlin seit dem Neustart gerade mal fünf Wochen spielen, „mit immerhin wieder 1000 Besuchern pro Woche“, sagt Chef Georg Strecker. „Da ist eine erneute Schließung besonders bitter.“ Die Privattheater seien gewiss keine Pandemie-Treiber, dennoch zeigt er auch Verständnis für die Entscheidung. Wichtig sei zu wissen, ob die Schließung auf den November beschränkt bleibt. „Sonst ist der Weihnachtsvorverkauf zerstört.“

Nicht das Weihnachtsgeschäft auch noch gefährden

Im Mehringhoftheater, wo Komiker Fil ab dem 5. November für ausverkaufte Plätze gesorgt hätte, sieht Chef Christian Luschtinetz das genauso. Dort soll ab 15. Dezember der „Kabarettistische Jahresrückblick“ steigen. Jetzt werden nur Vorbestellungen angenommen, keine Tickets verkauft.

„Im November und Dezember verdienen wir normalerweise das Geld fürs ganze Jahr.“ Die vom Bund für kleine Firmen angekündigte Krisenkompensation von 75 Prozent des Vorjahresumsatzes wäre hier sehr willkommen.

Das BKA-Theater, im März ein Vorreiter unter den Kultur-Streamern, will ein neues Onlineangebot auflegen. „Einnahmemäßig können wir den Winter nun wohl abschreiben“, sagt Chef Uwe Berger.

Und die Bar jeder Vernunft, das Tipi am Kanzleramt? „Wir haben 70000 Euro in Hygienekonzept, Belüftung und Ionisierungsanlage investiert“, erinnert Chef Holger Klotzbach. Es bedürfe dringend eines neuen Konzepts für öffentliche Orte, in Form einer Zertifizierung für Hygienekonzepte oder eines Ampelsystems.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters verspricht finanzielle Hilfe im Kulturbereich. Foto: Jens Kalaene/dpa

Grütters will Einnahmeausfälle kompensieren

Der Ernst der Lage ist auch der Kulturstaatsministerin klar. Die Künstler hätten sich in der Krise ungeheuer fair verhalten, obwohl es an ihren Lebensnerv geht, so Monika Grütters auf Anfage des Tagesspiegels. Sie brauchen jetzt Hilfen wie in alle anderen Branchen auch.

Mehr zum Thema Vor neuem Lockdown in Berlin Senat will verschärfte Corona-Maßnahmen weitgehend umsetzen

1,5 Millionen Beschäftigte, ein 100-Milliarden- Euro-Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt: „Wir müssen über andere Hilfsstrukturen als bisher reden. Einnahme- und Verdienstausfälle müssen kompensiert werden. Auch muss der Lebensentwurf der Soloselbstständigen endlich ernst genommen werden“. Auf deren Probleme „müssen wir ganz anders reagieren als bisher.“ Und 2021? Das Medienboard Berlin-Brandenburg hat seine Berlinale-Party bereits abgesagt.