Tickets bei der Berlinale Zehn Schritte, wie Sie garantiert ins Kino kommen

Für nicht wenige Menschen ist die Berlinale der bunte Höhepunkt des grauen Berliner Winters. Manches Drama des Festivals spielt sich allerdings schon im Vorverkauf ab – auch wenn es längst keine physischen Schlangen mehr gibt, sondern nur noch virtuelle. Alle Jahre wieder im Februar fragen sich Kinofans: Was will ich sehen, und wenn ja mit wie vielen? Und wie kommt man am einfachsten an gute Karten? Höchste Zeit für unseren ultimativen Ratgeber: So geht es in zehn Schritten vor die Leinwand der Träume.