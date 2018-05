Der US-Schriftsteller und Journalist Tom Wolfe ist tot. Er starb am Montag im Alter von 87 Jahren im Krankenhaus.

Das bestätigte seine Agentin der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Dort wurde er wegen einer Infektion behandelt.

Zu den bekanntesten Werken des Bestseller-Autors gehört der Roman „Fegefeuer der Eitelkeiten“.

Wolfe lebte seit 1962 in New York, als er als Reporter bei der "New York Herald Tribune" anfing.