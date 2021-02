Gleich vier deutsche Filme sind für den Wettbewerb der 71. Berlinale angekündigt, die zunächst nur als digitales Branchenevent von 1. bis 5. März stattfinden wird. Dominik Grafs Kästner-Verfilmung "Fabian oder Der Gang vor die Hunde", Maria Schraders "Ich bin dein Mensch" mit Sandra Hüller, ein Science-Fiction-Setting vor der Kulisse des Pergamonmuseums, wie Festivaldirektor Carlo Chatrian ankündigt, Maria Speths Dokumentarfilm "Herr Bachmann und seine Klasse" über eine Schulklasse als Labor der Gesellschaft und "Nebenan", der Debütfilm des Schauspielers Daniel Brühl über eine Kneipe in Prenzlauer Berg.

Insgesamt versammelt das Line-Up der zweigeteilten Berlinale, die in einem Publikumsfestival im Juni ihre zweite Etappe erleben soll, 15 Weltpremieren im Bären-Wettbewerb. Dazu gehören "Petite Maman" von Céline Sciamma, die zuvor im Panorama mit "Tom Boy" gefeiert wurde und in Cannes mit "Porträt einer Frau in Flammen" Furore machte, Filme von Xavier Beauvois aus Frankreich und Radu Jude aus Rumänien sowie der teils in Berlin gedrehte Actionfilm "Introduction" des Koreaners Hong Sangsoo und "Wheel of Fortune und Fantasy" von Ryusuke Hamaguchi.

Bence Fliegauf aus Ungarn, der 2012 mit "Just the Wind" einen Silbernen Bären gewann", ist mit "Forest - I See You Everywhere" dabei und aus Iran kommt wieder ein Film, der um das Thema Todesstrafe kreist, so wie der Goldbären-Gewinner 2020, "There Is No Evil": In "Ballad Of A White Cow" geht es um eine Frau, deren Ehemann zu Unrecht hingerichtet wurde. Die Hauptdarstellerin Maryam Moghaddam ist auch Ko-Regisseurin, neben Behtash Sanaeeha.

In den Specials sind außer Konkurrenz unter anderem Dokumentarfilme über Tina Turner und Lucio Dalla zu sehen, außerdem aus Deutschland "Je suis Karl" von Christian Schwochow und "Tides" von Tim Fehlbaum.

Auch die anderen Beiträge der diesjährigen Festivalausgabe wurden inzwischen bekanntgegeben. In der zweiten Wettbewerbs-Reihe Encounters sind u.a. Werke von Denis Côté und die Schweizer Produktion „Das Mädchen und die Spinne“ mit Henriette Confurius angekündigt.

Das Leitungs-Duo der Berlinale, die Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek und der künstlerische Direktor Carlo Chatrian geben das...

Zu den 19 Titeln der Panorama-Sektion zählen "Die Welt wird eine andere sein" von Anne Zohra Berrached („24 Wochen“) über die junge Medizinstudentin Asli sowie Ronny Trockers Familiendrama „Der menschliche Faktor“ mit Mark Waschke und Sabine Timoteo.

Die diesjährige Berlinale hat ihr Programm pandemiebedingt deutlich abgespeckt. Insgesamt werden in den Sektionen rund 160 Titel präsentiert, einschließlich der Kurzfilme und der Retrospektive. 2020 waren es 341 Filme.

Die Filme werden im März auf dem ausschließlich für Fachbesucher zugänglichen European Film Market gezeigt sowie den Jurys, die physisch vor Ort sind. Die Wettbewerbs-Jury setzt sich diesmal ausschließlich aus Bären-Gewinnern zusammen, darunter die Ungarin Ildikó Enyedi, die Bosnierin Jasmila Zbanic und der Iraner Mohammad Rasoulof, der 2020 den Goldenen Bären gewann und in Teheran im Hausarrest sitzt. Beim trotz Corona hoffentlich möglichen Publikumsevent im Juni hofft Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek auf ein "sinnliches Erlebnis" und ein "großes Fest für das Kino".