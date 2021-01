BERLIN ALEXANDERPLATZ von Burhan Qurbani

Berlin von unten: Döblins tragischem Großstadthelden Franz Biberkopf ein afrikanisches Gesicht und Schicksal zu geben, ist ein universeller Wurf. Gut sein, das wär’s. (Gunda Bartels)

FUTUR DREI vom Kollektiv Jünglinge

Poppig-entfesseltes Quereinsteiger-Debüt über Patchwork-Kultur, dynamische Familien- und Genderverhältnisse inbegriffen. Divers und kraftvoll, ohne sich dem Thema auszuliefern. (Dunja Bialas)

UNCUT GEMS von Benny & Josh Safdie

Über zwei Stunden mit Adam Sandler durch die New Yorker Diamantenbörse sind ein visueller und akustischer Frontalangriff. Das dunkle Funkeln der Geschmeide leuchtet den Weg in den Abgrund. (Andreas Busche)



Ein Gremlin als Geschmeide. Howard (Adam Sandler) ist ein Trickser und Spieler. Foto: Netflix

UNA PRIMAVERA von Valentina Primavera

Eine so persönliche wie systemische Erzählung über die gescheiterte Emanzipation der eigenen Mutter. (Esther Buss)

UNDINE von Christian Petzold

Eine Nixengeschichte mitten in Berlin, heute, und kein Märchen? Konnte gar nichts werden. Und Undine schwamm doch. (Kerstin Decker)

Er ist Industrietaucher, sie Stadthistorikerin: Franz Rogowski und Paula Beer. Foto: Schramm Film

SCHLINGENSIEF von Bettina Böhler

Ein kongeniales visuelles und gedankliches Feuerwerk, das den Meister der Inszenierung auch als Seismografen wiedervereinigter Befindlichkeiten zeigt. (Silvia Hallensleben)

Schlingensief fordert in New York zum Boykott deutscher Waren auf. Foto: Filmgalerie 451

NIEMALS SELTEN MANCHMAL IMMER von Eliza Hittman

Selbstbestimmung statt Selbstfindung: In einem so intimen wie politischen Film stellt Hittman den jugendlichen Weekend-Trip nach New York vom Kopf auf die Füße. (Till Kadritze)

THE FORTY-YEAR-OLD VERSION von Radha Blank

Diese autofiktionale Tragikomödie über eine New Yorker Lehrerin, die Rapperin werden will, vereint Witz, Wucht und Wut mit tollen Schwarzweiß- Bilder – leider nicht im Kino. (Nadine Lange)

CORPUS CHRISTI von Jan Komaza

Ein entlassener Häftling krempelt als falscher Priester eine Dorfgemeinde um. Kurzer Film über die Kirche, über die rebellische Kraft des Glaubens und eine polnische Amtsanmaßung der anderen Art. (Christiane Peitz)

Bartosz Bielenia, der "falsche" Priester in "Corpus Christi", war European Shooting Star bei der Berlinale 2020. Foto: Arsenalfilm

EMA von Pablo Larraín

Eine Splitterbombe von Frau in einem Feuersturm von Film: Mit Reggaeton im Blut und Flammenwerfer in der Hand pulverisiert Ema alle Konventionen. Dazu tanzen die Bilder und brennen. (Simon Rayß)

KAJILLIONAIRE von Miranda July

Die tragikomischen Abenteuer einer Kleinstkriminellenfamilie wirken zunächst wie ein weiteres Kuriositätenkabinett von Miranda July, entpuppen sich aber als anrührende Emanzipationsgeschichte. (Jörg Wunder)

Auch so kann man auf Raubzug gehen. Rachel Wood (l.), Theresa Dyne Richard (m.) und Richard Jenkins. Foto: dpa

PELIKANBLUT von Katrin Gebbe

Kann man Psychopathie heilen? Ein Cowgirl versucht, ein Adoptivkind zu retten – und schreckt vor nichts zurück. Psychologie meets „female body horror“ – und sprengt dabei alle Grenzen. (Jenni Zylka)