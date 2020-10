Future Islands: As Long As You Are (4AD)

Vier Minuten bei Letterman verhalfen der US-Band 2014 zum Welterfolg. Sechs Jahre später treten Future Islands zur Verarbeitung der Überforderung an: Momente musikalischen Erwachens gehen Hand in Hand mit dem Schwelgen in der Vergangenheit. Daniela Ammermann, Musikjournalistin

Travis: 10 Songs (BMG)

Ja, es gibt sie noch. In den großen Tagen des Befindlichkeits-Softrocks waren sie auf Coldplay-Niveau. So nahe wie hier sind Travis ihrer Blütezeit nicht immer gewesen: ein Zurück-zu-den-Wurzeln-Album, das seltsam aus der Zeit gefallen wirkt, aber schöne Momente hat – und ein Duett mit Susanna Hoffs. Torsten Groß, Moderation

Loudon Wainwright III: I’d Rather Lead A Band (Search Party)

Wainwright, ganz gütiger, alter, weißer Patriarch, tut, was ein gütiger, alter, weißer Patriarch tun muss: Er blättert im Great American Songbook – mit Swing-Fachmann Vince Giordano und dessen zwölfköpfigem Nighthawks-Orchester. Ok Boomer? Sehr ok Boomer! Esther Kogelboom, Tagesspiegel

