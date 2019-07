Die Bloggerin Marie-Sophie Hingst ist offenbar tot. Das berichtet die „Irish Times“. Zu den Umständen des Todes der 31-Jährigen gibt es keine offiziellen Angaben. Hingst wurde zuletzt scharf kritisiert, weil sie in ihrem Blog „Read on, my dear, read on“ unter anderem Holocaust-Opfer erfunden hatte.

Hingst hatte sich außerdem selbst als Nachfahrin von Holocaust-Überlebenden dargestellt und gefälschte Unterlagen an die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem gesendet. Öffentlich gemacht hatte das vor wenigen Wochen der „Spiegel“. Im Jahr 2017 wurde Hingst zur Bloggerin des Jahres gewählt, der Preis wurde ihr später wieder aberkannt.

Das Porträt in der „Irish Times“ zeichnet nun das Bild einer Frau, die psychische Probleme hatte. Hingsts Mutter wird darin zitiert, ihre Tochter habe „mehrere Realitäten. Ich habe nur zu einer Zugang“.

Der „Spiegel“ hatte Hingst vor der Veröffentlichung im Mai in Dublin getroffen und sie mit den Vorwürfen konfrontiert, die Bloggerin nahm sich daraufhin einen Anwalt und berief sich auf die Freiheit der Literatur. Sie habe „ein erhebliches Maß künstlerischer Freiheit für sich in Anspruch genommen“. Zahlreiche Medien, darunter auch der Tagesspiegel, hatten im Anschluss über den Fall berichtet und Hingst für ihr Handeln kritisiert.