Die Kulturstiftung des Bundes will die besonders stark von der Corona-Krise betroffene freie Szene mit einem Stipendienprogramm unterstützen. Ausgeschrieben sind 130 Stipendien für frei produzierende Künstlergruppen, wie die Kulturstiftung am Donnerstag in Halle mitteilte.

Bewerben könnten sich freie Gruppen der darstellenden Künste und der Musik mit mindestens drei Mitgliedern, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht auftreten können. Die Stipendien in Höhe von einmalig 25.000 Euro pro Gruppe werden für den Zeitraum Juli bis Dezember 2020 gewährt.

Mit der Unterstützung soll den Gruppen auch ermöglicht werden, sich konstruktiv mit den Auswirkungen der Corona-Krise auf die eigene Kunstpraxis zu beschäftigen.

Bewerbungen für das Stipendienprogramm „Reload“ können vom 11. bis zum 25. Mai online eingereicht werden. Das Programm hat den Angaben zufolge einen Umfang von insgesamt 3,25 Millionen Euro. [epd]