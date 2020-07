Der deutsche Regisseur Christian Petzold gehört der Jury der diesjährigen Filmfestspiele in Venedig (2. bis 12. September) an. Der in Berlin lebende Petzold (59, „Barbara“, „Undine“ ) gehört zu den international bedeutendsten Regisseure und Drehbuchautoren aus Deutschland. Im Jahr 2008 war er mit „Jerichow“ im Wettbewerb der Filmfestspiele von Venedig vertreten. Im Februar lief von Petzold "Undine" auf der Berlinale, für den Hauptdarstellerin Julia Beer mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet wurde.

Geleitet wird die Jury - wie schon länger bekannt ist - von der australischen Schauspielerin Cate Blanchett. Das Festival gab nun die weiteren Jury-Mitglieder bekannt: Neben Petzold sind dies die österreichische Regisseurin und Drehbuchautorin Veronika Franz, die britische Regisseurin Joanna Hogg, der italienische Schriftsteller Nicola Lagioia, der rumänische Regisseur Cristi Puiu und die französische Schauspielerin Ludivine Sagnier. Die Jury vergibt unter anderem den Goldenen Löwen für den besten Film.

Wegen der Corona-Pandemie wird das Festival in Venedig unter verstärkten Gesundheitsmaßnahmen stattfinden. Nach dem Ausfall von Cannes wird am Lido die gesamte Prominenz des Weltkinos erwartet. Das Programm wird am 28. Juli verkündet. dpa