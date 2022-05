Es ist eng, das Licht spärlich und auf das Metalldach prasselt der Regen, als würde eine Ladung Kies von einem Laster rutschen. Ein Schauer fegt über das Gelände des Immergut-Festivals, während The Notwist im Inneren eines ehemaligen Bauwagens interessiert der Dinge harren, die da kommen. Spät nachts werden sie in der Mecklenburgischen Finsternis auftreten. Vorher wird ihnen der Soundcheck Award 2021 überreicht, der ihnen für ihr Album „Vertigo Days“ verliehen wird.

Im Schummerlicht des Erfolgs. The Notwist warten beim Immergut-Festival auf ihren nächtlichen Auftritt. Foto: Tsp

Seit 13 Jahren wird der Soundcheck Award von Radioeins und Tagesspiegel für das „Beste Album des Jahres“ verliehen. Selten ist die Übergabe eine große Sache. Neil Young nahm seinen Preis hinter der Waldbühne in Empfang, die Black Keys in der Garderobe der Arena, James Blake renovierte gerade sein Haus in London, weshalb die Begegnung in einem nahegelegenen Park stattfand, mit Tocotronic traf man sich im Radioeins-Studio in Mitte, als es das noch gab. Um die diesjährigen Preisträger The Notwist zu treffen, war eine Fahrt nach Neustrelitz nötig. Denn dort würde das Trio mit seinen drei Mitmusikern in der Nacht zu Samstag auftreten.

Wie in allen Jahren zuvor hat der Illustrator und Künstler Otto Steininger auch diesmal den Preis gestaltet. Das Bild ist eine abstrakte Komposition aus verschwommenen Schatten, angelehnt an den „Taumel“, den das Notwist-Album mit Blick auf die rasant wachsende Vereinsamung der Menschen in einer digitalen Welt beschreibt.

Der Soundcheck Award für "Vertigo Days von The Notwist als Bestes Album des Jahres 2021 Foto: Anja Caspary

Da sich die Ankunft der Musiker verzögerte und dann auch noch ein Wolkenbruch in die beschauliche Camping-Szenerie des Festivals platzt, übergeben Anja Caspary, Musikchefin von Radioeins, und Kai Müller, Redakteur des Tagesspiegels, das Bild in der Künstlergarderobe, einem gemütlich möblierten früheren Bauwagen, der etwas abseits der Hauptbühne mit anderen eine Art Wagenburg formt. Es ist genau das passende Ambiente für eine Indie-Institution, wie The Notwist es spätestens seit Erscheinen ihres stilbildenden Albums „Neon Golden“ 2001 ist.

Auf die Frage, ob sie vorgehabt hätten, mit „Vertigo Days“ an ihr Meisterwerk von vor 20 Jahren anzuschließen, sagt Markus Acher, dass die Corona-Zeit ihnen ermöglicht habe, viel intensiver als üblich an ihrem Material zu arbeiten. Aus ersten Sessions sei die Grundlage mehrerer Songs entstanden, die um dieselbe Akkordfolge, denselben Basslauf kreisend in unterschiedliche Richtungen weiterentwickelt wurde. So entstand „Vertigo Days“ wie eine Filmmusik aus einem emotionalen Grundgefühl.

Ausgepackt. Der Soundcheck Award wird traditionell in Form eines individuellen Kunstwerks verliehen, das der Grafiker Otto... Foto: Tsp

Die Multiinstrumentalisten sind bekannt für ihr exzessives Arbeiten an Details, um aus einer Vielzahl an Einflüssen und Schichtungen den Sog entstehen zu lassen, der einen immer tiefer in das Material hineinzieht. Wie gewaltig und breit dieser Strom werden kann, macht die sechsköpfige Live-Formation in der Nacht spürbar. Die Songs reihen sich bruchlos aneinander, laufen mal wie bei „Loose Ends“ ins Nichts, aber verlieren sich nie. Als Sänger Markus Acher gegen die innere Eiszeit ansingt, die sich auszubreiten droht, da stockt der Fluss. Aber das ist das Geheimnis dieser Band, dass immer, wenn es nicht mehr weitergeht, ein neuer Beat um die Ecke kommt, um einen mitzuziehen.