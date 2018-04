Chris Dercon wird sein Amt als Intendant der Volksbühne niederlegen. Über entsprechende Pläne des Nachfolgers von Frank Castorf berichtete zuerst der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) am Freitag. Für den Vormittag sei eine Pressekonferenz angekündigt. Der Berliner Senat hat die Meldung mittlerweile bestätigt. Demnach einigten sich Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke) und Chris Dercon einvernehmlich darauf, die Intendanz mit sofortiger Wirkung zu beenden. Sein Konzept sei nicht wie erhofft aufgegangen, hieß es in einer Erklärung. Lederer betonte, dass die persönlichen Angriffe und Schmähungen aus Teilen der Stadt gegen Dercon inakzeptabel gewesen seien. "Solche Formen der Auseinandersetzung sind unwürdig und entbehren jeder Kultur“, so der Kultursenator.



Der belgische Kurator Dercon wurde 2015 als Nachfolger von Frank Castorf vom damaligen Kulturstaatssekretär Tim Renner berufen und galt von Anfang an als umstritten. Kritiker befürchteten, dass das Theater unter seiner Leitung seinen Charakter verlieren würde. Bereits bei seinem Antritt im September kam es zum Eklat: Aktivisten besetzten die Volksbühne und behinderten die Proben. Das Theater musste nach Tagen von der Polizei geräumt werden.

Erste Produktionen konnten die Befürchtungen nicht entkräften. Zuletzt sprach sich die langjährige Volksbühnen-Schauspielerin Sophie Rois gegen den neuen Chef aus und verließ das Theater nach 25 Jahren.

Castorf leitete das Haus seit 1992. Dercon war zuletzt Direktor des Londoner Museums Tate Modern. Die Geschäfte des Intendanten übernimmt bis auf Weiteres Klaus Dörr, der designierte Geschäftsführer der Volksbühne. (mit dpa)