Am Unesco-Welterbetag am 7. Juni präsentieren sich die deutschen Welterbestätten in diesem Jahr erstmals im digitalen Format. Hierzu wurde eine eigens dafür konzipierte Webseite freigeschaltet, wie der Verein Unesco-Welterbestätten Deutschland am Dienstag mitteilte. Sie ermöglicht den Angaben zufolge eine „virtuelle Entdeckungstour durch das vielfältige Kultur- und Naturerbe Deutschlands.“ Damit sollen durch die Corona-Pandemie verursachte Einschränkungen überwunden werden.

Interviews mit lokalen Welterbeexperten sollen dem Verein zufolge persönliche Eindrücke zur täglichen Herausforderung der Erhaltungs- und Vermittlungsarbeit vermitteln. Kinder können sich mithilfe von Malvorlagen und Bastelanleitungen kreativ mit dem Welterbe auseinandersetzen. Angeboten wird zudem die Fotoaktion „#WelterbeVerbindet“, mit der Interessierte die Möglichkeit haben, den Unesco-Welterbetag selbst mitzugestalten.

46 der weltweit mehr als 1000 Welterbestätten liegen in Deutschland. Dazu zählen etwa der Aachener Dom, die Altstadt von Quedlinburg, die Würzburger Residenz oder das Wattenmeer.