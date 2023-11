Von Tatort bis Trettmann Wie Levin Liam in Musik und Schauspielerei durchstartet

Im Proberaum auf dem RAW-Gelände arrangieren ein Gitarrist, ein Bassist und ein Schlagzeuger ihre Instrumente. Levin Liam blickt mit freudigem Gesicht seiner ersten Tour entgegen. Der 24-Jährige spielt sie gleich in größerer Besetzung. Er selbst wird nicht nur singen und rappen, sondern bei vielen Songs auch am Keyboard sitzen. Die Begeisterung für Instrumente hätten seine Eltern ihm schon früh eingeimpft, erzählt Liam. Im Alter von fünf Jahren führte er erstmals eine Geige zum Hals, fünf Jahre später dann seine Finger an die Klaviatur.