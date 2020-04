Die Kinos sind geschlossen, wegen der Coronakrise. Sie haben immer leidenschaftlich an die Zukunft des Kinos geglaubt, warum eigentlich?

Weil wir soziale Wesen sind und diesen Zustand der höheren Gestimmtheit in der Gesellschaft mit anderen suchen. Wir haben ein spezielles Organ der Gemeinschaftswahrnehmung. Ein volles Stadion erzeugt ein anderes Fußballerlebnis als vor dem Fernseher. Oder im Kino, in dem wir im Dunkeln die Anwesenheit hunderter anderer Menschen wahrnehmen: Dort berührt uns ganz anders, was wir hören und sehen. Das Gefühl, etwas Besonderes, etwas Großes erlebt zu haben, entsteht nicht alleine. In diese Dimension hinein katapultiert zu werden, das werden wir auch im Kino der Zukunft gemeinsam erleben wollen.

Und wie sehen Sie diese Zukunft?

Das Kino ist durch die Digitalisierung ohnehin in der Krise. Gerade werden die digitalen Medien noch mehr entdeckt, wobei unsere soziale Natur da durchaus Raum findet. Mehr und mehr registrieren wir, dass wir beim Surfen nicht alleine unterwegs sind, zum Beispiel bei all den Live-Streamings aus Wohnzimmern. Ich bin aber überzeugt, dass wir das Kino neu erfinden werden. Eines, das sich nicht länger gegen die digitalen Medien abgrenzt, sondern sich mit ihnen verkoppelt. Die Übergänge zwischen dem Internet, den Streamingportalen und den Filmtheatern werden durchlässig sein. Auch sollte das Kino mehr Festivalcharakter annehmen, weniger einzelne Filme präsentieren als Veranstaltungen, Reihen. Und drittens wird der Live-Auftritt der Künstler immer wichtiger, ihre physische Anwesenheit im Kino.

Sie haben die Verflechtung von Kino und Fernsehen immer kritisch gesehen. Ist das Problem des deutschen Films immer noch das Fernsehen?

Das Fernsehen ist ein Auslaufmodell. Programme ins Wohnzimmer liefern, das können andere auch, oft besser. Das deutsche Fernsehen war einmal das beste der Welt und hat, das sollte man nie vergessen, 1984 die Produktion von „Heimat“ möglich gemacht. Der englische „Guardian“ empfahl seinen Lesern die „Heimat“-Trilogie kürzlich als wichtigste Serie in Corona-Zeiten. Läge es da nicht nahe, dass sich die Verantwortlichen der ARD entschließen, sie wieder auszustrahlen?

Der Ehrenpreis der Filmakademie wird Ihnen nun krisenbedingt ausgerechnet in einer Fernsehsendung verliehen. Nicht zur Primetime, sondern zu später Stunde. Ironie des Schicksals?

Eine Gala, bei der wir im Smoking in unseren Wohnzimmern sitzen, ist nicht procedure as every year, sondern hat etwas Ironisches. Das gefällt mir. Der Empfang danach wird mir fehlen. Dieser Moment, in dem man mit dem Weinglas in der Hand vor jemanden steht, den man lange nicht gesehen hat. Ansonsten schreibe ich weiter an meiner Autobiografie, die ich vor vier Jahren begonnen habe. Wenn man sein Leben lang gearbeitet hat, ist ein Tag, an dem man nicht arbeitet, ein unerlaubter Tag. Eine gute Übung, ich bleibe dran.

Und Sie fragen sich jetzt ständig, wie war es wirklich?

Zum Glück gibt es Dinge in meinem Leben, die ich nicht verfilmt habe.