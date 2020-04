Wie kamen Sie eigentlich auf das Thema Heimat? Wurden Sie nach dem Flop mit „Der Schneider von Ulm“ 1978 plötzlich von der Sehnsucht nach Morbach übermannt?

Das geschieht ja auch anderen Filmemachern, man fällt auf die Schnauze, ist finanziell unter Druck. Da fragte ich mich, ob es überhaupt richtig ist, Filmemacher geworden zu sein. Der Sohn eines Uhrmachers, der Enkel des Dorfschmieds, es gab zwar diese kleinbürgerliche Aufstiegsmentalität, aber niemand in der Familie hatte akademische Ambitionen. Wie war es bei mir dazu gekommen, dass ich aus der Tradition ausbreche? Also fing ich an, mich mit meiner Familie zu beschäftigen, weit weg in München, die Eltern und den Hunsrück hatte ich lange nicht gesehen. Die Lücken bei meinem spärlichen Wissen über meine Eltern und Großeltern musste ich mit meiner Fantasie ausfüllen.

Ein Krisen-Projekt.

Ich vergewisserte mich meiner selbst und merkte: Das bin ja nicht nur ich. Ich setze mich zusammen aus dem Leben vieler Menschen, die mich geformt und geprägt haben. Deshalb spiegelt sich in meiner Lebensgeschichte die Zeitgeschichte wider, und so wurde es kein Film über mich, sondern über das 20. Jahrhundert.

Was haben Sie dabei über das Wesen der Zeit gelernt? Unser Zeitempfinden ändert sich ja gerade stark.

Es stimmt, die Tage vergehen anders, wir leben viel gegenwartsbetonter, weniger auf Ziele ausgerichtet. Die Zeit staut und beschleunigt sich weniger, sondern verläuft sehr gleichmäßig, ein ruhiger Fluss. Zeit ist etwas sehr Subjektives. Wir wissen seit unserer Kindheit, dass wir sterben werden und nichts für alle Zeiten besitzen können. Das Leben ist ein immerwährendes Abschiednehmen, das macht einen auch traurig. Nicht nur, weil Menschen sterben, die man lieb hat. Auch die Liebe endet, oder ein glückliches Jahr, die Jahreszeiten gehen vorbei. Auch das Filmemachen ist eine Form des permanenten Abschiednehmens. Als Regisseur bin ich in der glücklichen Lage, die Gegenwart im Moment des Abschiedes mit der Kamera bannen zu können. Ich kann sie dem Vergessen entreißen und in die Parallelwelt der Künste verpflanzen, die nicht vergänglich ist.

Warum gehen eigentlich so viele erzählerische Impulse von dem Begriff Heimat aus?

Es ist ein rätselhaftes, reiches, vielschichtiges Wort, und ein großes Geschenk im Deutschen. In vielen Sprachen existiert kein Äquivalent. Schon deshalb habe ich mich immer dagegen gesträubt, dass das Wort für politische Zwecke oder touristischen Kitsch eingespannt wird. Dann verliert die Heimat ihre Poesie. Und es gehört zu unserem Wesen, dass man sich von seiner Herkunft auch löst. Erst wenn man das geschafft hat, kann man zurückkehren.

Etwas anderes ist es, wenn man seine Heimat unfreiwillig verlässt und flüchten muss.

Heimat ist ein Ort, um den keine Grenzen gezogen werden dürfen. Alle Menschen haben ein Verlangen nach Geborgenheit, aber in einem offenen Raum. Diese beiden Bedingungen sind ein Ideal, das vielen vielen Menschen vorenthalten wird. Jeder, der gezwungen ist, seine Heimat zu verlassen, trägt eine schreckliche Wunde in der Seele. Das müssen wir bei der Flüchtlingspolitik berücksichtigen. Niemand kommt aus Jux und Dollerei hierher. Die Flüchtlinge sind hilfsbedürftig, sie haben etwas unter Schmerzen verloren. Wenn wir diesen Blick nicht mehr haben, verlieren wir alle menschlichen Qualitäten. Mir ist das unbegreiflich.

Haben Sie deshalb im vierten Teil, „Die andere Heimat“, von der Auswanderung der Deutschen im 19. Jahrhundert erzählt?

Sie halten bis heute in Brasilien an ihren Gebräuchen fest, nach 150, 200 Jahren singen sie noch ihre Weihnachtslieder und feiern ihre alten Feste. Und wir regen uns auf, wenn Menschen aus dem arabischen Raum ihre Traditionen pflegen wollen.

Welche Gefahr geht man eigentlich ein, wenn die eigene Familie, die eigene Herkunft zum künstlerischen „Material“ wird?

Jeder Künstler verwandelt seine eigene Erfahrung, sein Leben in ein Werk, das macht seine Glaubwürdigkeit aus. Aber es ist eine subtile Angelegenheit. Ich gebe einer fiktiven Figur die Eigenschaften meiner Mutter oder meiner ersten Liebe, und wenn ich mich später an meine reale erste Freundin erinnern will, steht mir die Schauspielerin, die ihre fiktionalisierte Gestalt verkörpert hat, im Wege. Ich sehe das Gesicht nicht mehr. Man verliert das eigene Leben in den Werken. Die Verwandlung ist nicht harmlos, man bekommt es nicht zurück. Wie war es denn wirklich? Es ist ein Verlust, der ebenfalls einen Abschiedsschmerz mit sich bringt.

Betreiben wir diese Verwandlung nicht alle, wenn wir von früher erzählen?

Es gibt keine Erinnerung ohne Fiktionalisierung. Das Leben schreibt nicht die schönsten Geschichten, wir sind es selbst.