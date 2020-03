Sechs eigene Produktionen sowie eine Co-Produktion kündigt die Deutsche Oper für die Saison 2020/21 auf der großen Bühne an. Los geht es mit dem Opernprojekt „7 Deaths of Maria Callas“ der Aktions-Künstlerin Marina Abramovic (Premiere 19. August 20). Der neue „Ring“ in der Regie von Stefan Herheim nimmt mit den Premieren von „Die Walküre“ (27. September 20) und „Siegfried“ (24. Januar 21) Gestalt an, Musikchef Donald Runnicles dirigiert Wagners Welttheater. Das Verdi-Repertoire wird mir einer Neuinszenierung von „Simon Boccanegra“ aufgefrischt (Regie Vasily Barkhatov, Dirigent Jader Bignamini, 22. November 20). Aus Ausgrabung wird die Oper „Francesca da Rimini“ des Puccini-Zeitgenossen Riccardo Zandonai einstudiert (Regie Christof Loy, Dirigent Carlo Rizzi, 14. März 21). Eine szenische Deutung von Bachs „Matthäus-Passion“, bei der das Publikum auch Mitsingen kann, wird Regisseur Benedikt von Peter erarbeiten (25. April 21). Runnicles leitet auch einen neuen „Fidelio“ (Regie David Hermann, 12. Juni 21). „Lakme“ von Léo Delibes wird konzertant aufgeführt (20. März 21). Zu einem Wiedersehen wird es nicht mehr kommen: Plácido Domingo wollte sich von der Deutschen Oper verabschieden, an der er einst große Erfolge gefeiert hat. Doch nach den jüngsten Einlassungen des Sängers zu den ihm vorgeworfenen sexuellen Übergriffen, löst das Haus den Vertrag über drei „Don Carlo“-Aufführungen. Noch offen ist dagegen die Zukunft von Dietmar Schwarz und Donald Runnicles. Ihre Verträge reichen bis 2022, aktuell laufen Verhandlungen mit dem Kultursenator. Auf Nachfrage bekennt Schwarz mit Blick auf Runnicles: „Wir wollen weitermachen!“