Vorwürfe gegen Rammstein Schlaflieder der unheimlichen Art

Als Till Lindemann vor drei Jahren einen Band mit „100 Gedichten“ veröffentlichte, sorgte vor allem ein Stück mit dem Titel „Wenn du schläfst“ für Schlagzeilen. Darin heißt es: „Schlaf gerne mit dir wenn du träumst/ Weil du alles hier versäumst/ Und genau so soll das sein (so soll das sein so/ macht das Spaß)/ Etwas Rohypnol im Wein (etwas Rohypnol ins Glas)/ Kannst dich gar nicht mehr bewegen“.