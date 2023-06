Und was sagen die Fans? Rammstein-Konzert in München läuft – kein Wort von Lindemann zu den Vorwürfen

Nach den Vorwürfen gegen Rammstein und Frontmann Till Lindemann steht das Auftaktkonzert des Deutschland-Teils der Tournee in München am Mittwochabend unter besonderer Beobachtung – auch der Tagesspiegel ist vor Ort.

Viele Fans sind schon den ganzen Tag im Olympiapark und warten auf Einlass. Die Stimmung unter den Fans ist ausgelassen, einen Skandal wittert hier niemand. Es wird gelacht und getrunken, fast alle sind schwarz gekleidet, viele von ihnen tragen das Rammstein Logo auf dem Rücken.

„Für mich gilt die Unschuldsvermutung, bis ein Gericht entscheidet, dass er nicht unschuldig ist“, sagt einer der Gäste. „Wenn er das wirklich getan hat, sehe ich das alles auch anders, jetzt möchte ich aber niemandem vorverurteilen.“

Eine Gruppe bunt gekleideter Männer und Frauen sticht aus dem Einheitsbrei hervor. „Bist du Fan?“, fragen sie sich gegenseitig vorsichtig. Als die Antwort nein lautet, begrüßen sie sich fröhlich. Für 18 Uhr ist eine Demo angekündigt, etwa 60 Menschen beteiligen sich.

Aktivisten demonstrieren vor Beginn des Konzertes der Band Rammstein vor dem Olympiapark. © dpa/Sven Hoppe

„Rammstein ist der größte Schmutz, gegen jeden Täterschutz“, brüllen sie. Bei den Fans stoßen sie damit auf wenig Begeisterung. Manche lachen, andere heben den Mittelfinger – auch wüste Beschimpfungen fallen. Dennoch sympathisieren einige Fans mit den Demonstrierenden. „Ich finde es gut, dass die demonstrieren“, sagt einer der Konzertbesucher. Eine Frau schließt sich den Demonstrierenden an und zerreißt ihr Ticket.

In den vergangenen Tagen haben mehrere Frauen – teilweise anonym – Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann erhoben. Eine wirkliche Stellungnahme blieb aus. Auch Lindemann hat sich noch nicht geäußert. Auch auf dem Münchner Auftaktkonzert richtete er nach 30 Minuten Show noch kein einziges Wort an die Zuschauenden.

Frauen schildern teilweise sexuelle Handlungen

In ihren Vorwürfen schildern die Frauen Situationen, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershowparty kommen wollen. Dabei soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein.

In einer Stellungnahme von Rammstein hieß es, die Vorwürfe hätten sie sehr getroffen und man nehme sie außerordentlich ernst. „Unseren Fans sagen wir: Es ist uns wichtig, dass Ihr euch bei unseren Shows wohl und sicher fühlt - vor und hinter der Bühne.“

Weiter hieß es in dem Schreiben: „Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit und bitten euch: beteiligt euch nicht an öffentlichen Vorverurteilungen jeglicher Art denen gegenüber, die Anschuldigungen erhoben haben. Sie haben ein Recht auf ihre Sicht der Dinge.“ Auch die Band habe aber ein Recht – nämlich ebenfalls nicht vorverurteilt zu werden.

Für die anstehenden Konzerte gibt es bereits Konsequenzen. In der sogenannten Row Zero, dem Sicherheitsbereich unmittelbar vor der Bühne, sollen keine Gäste-Gruppen mehr sein. Dort waren seit vier Jahren jeweils am rechten und linken Bühnenrand kleine Gruppen meist sehr junger, häufig auffällig gekleideter Frauen zu sehen. Das Konzept für die Aftershowpartys sei ebenfalls geändert, heißt es im Umfeld der Band.

Es solle nicht mehr zwei Partys geben – eine große für Fans und Band, eine kleine für Lindemann und Frauen. Künftig, wenn überhaupt, nur noch eine Feier nach den Konzerten. Für München gibt es noch unterschiedliche Angaben. Das neue Konzept werde auch Auswirkungen haben auf die Einladung für Rammstein-Fans, die bei solchen Gelegenheiten gern Selfies mit den Musikern schießen. Das sei nun „blöd für alle“, wird Lindemann dazu zitiert.

Manche Fans wenden sich bereits enttäuscht von der international gefeierten Band ab. Im Internet sind entsprechende Postings zu finden. Zudem werden Karten der eigentlich ausverkauften Konzerte über Wiederverkaufsplattformen angeboten. Unklar ist allerdings, ob dies im Umfang ungewöhnlich ist.

Für die Konzerte hat die Band ein Awareness-Konzept in Auftrag gegeben. Bereits geplant für die Auftritte in Dänemark, soll es nun in München realisiert werden. Sechs Mitarbeiter sollen in Verbindung mit der Security nach Auffälligkeiten im Stadion Ausschau halten. Zudem soll es einen Safe-Space-Bereich geben, in den sich Betroffene zurückziehen können.

Konsequenzen hat die aktuelle Debatte auch abseits der Bühne: Bereits seit dem Tourauftakt in Vilnius gibt es im Umfeld eigene Untersuchungen der Band. Dazu sollen schon Zeugenaussagen vorliegen. Eine Anwaltskanzlei befragt Mitarbeiter der Crew, das Sicherheitsteam, die Band. Auch möglicherweise betroffene Frauen sollen befragt werden. Bisher unklar ist den Angaben zufolge, ob noch in dieser Woche erste Ergebnisse veröffentlicht werden sollen. (Tsp mit dpa)